Huawei plébicite l'évolution F5G pour remodeler la productivité de l'industrie

PARIS, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Lors de HUAWEI CONNECT 2022 Paris, Marco Giraldo, architecte principal du département Enterprise Optical de Huawei pour l'Europe de l'Ouest, a prononcé un discours intitulé "F5G Evolution, Reshaping Industry Productivity", dans lequel il a exposé sa vision : selon lui, la F5G évoluera principalement à travers trois nouveaux scénarios industriels. Il a partagé les pratiques F5G de remodelage de la productivité de l'industrie et a présenté la première passerelle IoT intelligente de synchronisation entièrement optique du marché, ainsi qu'un tout nouveau dispositif de détection des vibrations par fibre optique pour les clients industriels européens. Au cours de l'événement, Huawei a également organisé le sommet "Green Intelligent OptiX Network, Building New-Gen Connectivity", au cours duquel Huawei a partagé les applications et les pratiques F5G avec les organisations du marché F5G, les groupements d'analystes, les clients et les partenaires.

F5G est le réseau de communications fixes de cinquième génération, tel que défini par l'Institut Européen des Normes de Télécommunications (ETSI). Elle favorise l'évolution de la "fibre vers le domicile" (FTTH) vers la "fibre partout". Le Dr Frank J. Effenberger, vice-président de l'ETSI ISG F5G, a expliqué que la F5G a connu un énorme succès dans les scénarios de haut débit fixe amélioré (eFBB), de connexion par fibre complète (FFC) et d'expérience fiable garantie (GRE) basés sur les technologies de communication par fibre optique et qu'elle est maintenant utilisée dans de nombreuses industries pour accélérer la transformation numérique.

Jinhui Wang, directeur du département Optical Solutions de Huawei, a souligné que l'évolution de la F5G sera axée sur le remodelage de la productivité de l'industrie en continuant à explorer de nouveaux scénarios d'application sur les marchés industriels. Huawei a construit le réseau OptiX intelligent vert sur la base d'une utilisation approfondie de la F5G et a fourni plus de 40 solutions basées sur des scénarios pour les grandes entreprises et les ménages.

Pour les scenarios IoT (Internet des objets), Huawei propose la première passerelle IoT au monde à chronométrage intelligent entièrement optique, OptiXstar T823E-T. Cette passerelle se caractérise par une grande fiabilité, un timing précis tout en restant ouverte. Elle a été largement utilisée dans les sous-stations, les technologies V2X (vehicle-to-everything) et la fabrication.

Pour l'industrie des FAI, Huawei a fourni des solutions de ligne privée FTTR (gigabit all-optical room) et OTN P2MP pour aider les FAI à améliorer les expériences de service des particuliers et des entreprises et renforcer la satisfaction des clients.

Huawei a également présenté un nouveau produit de détection des fibres optiques, OptiXsense EF3000-F50, qui étend la technologie de détection des fibres optiques de l'inspection des oléoducs et gazoducs à la protection des zones clés, et qui présente un fort potentiel d'utilisation dans les aéroports, les chemins de fer et les grands campus.

En outre, les clients et partenaires industriels de Huawei ont partagé leurs pratiques industrielles F5G réalisées avec Huawei.

Pedro Abad, PDG d'Asteo Red Neutra, a déclaré : "Huawei nous a fourni des réseaux domestiques haut de gamme dans le domaine de la FTTH dès le début de notre projet Asteo. À l'avenir, nous continuerons à approfondir notre coopération et à promouvoir conjointement la mise à niveau du haut débit domestique du gigabit au 10G."

Jinhui Wang a déclaré : "Huawei continuera à s'engager et promouvoir la F5G dans divers secteurs, à fournir une infrastructure de réseau sécurisée, fiable, verte et efficace pour la transformation numérique des industries, et à offrir des services haut de gamme à un nombre toujours plus important de clients."

