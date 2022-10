Les technologies innovantes de Taïwan présentées à l'exposition FUTEX 2022 annoncent un tout nouveau style de vie





TAIPEI, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Taiwan Innotech Expo (TIE) Future Tech 2022 propose cette année deux nouvelles zones d'exposition dans la zone internationale, et invite les fabricants et les entreprises du monde entier à y installer leurs stands. Elle encourage également les développeurs talentueux et avant-gardistes du monde entier à visiter Taïwan et à participer à des échanges. Cet événement, consacré à l'industrie des semi-conducteurs, met l'accent sur les utilisations et l'interconnexion des technologies innovantes. La technologie des semi-conducteurs a de nombreuses utilisations dans les domaines de l'IA, de l'IAoT, de la communication par capteurs et satellites, de la fabrication intelligente, des voitures à conduite autonome et des énergies renouvelables. Les 10 principales entreprises de semi-conducteurs de Taïwan ont été invitées à former un jury chargé de sélectionner les meilleures parmi 119 candidatures provenant de 25 pays et régions du monde. Près de la moitié des produits et services gagnants présentés au FUTEX 2022 ont été conçus par des équipes extérieures à la région, ce qui relève la barre en termes d'innovation dans les produits et technologies des semi-conducteurs de nouvelle génération.

La start-up taïwanaise Ganzin Technology a remporté la première place aux TIE Awards avec sa technologie de suivi du regard, une solution à fort potentiel commercial qui permet aux utilisateurs de lancer et d'entreprendre diverses actions en répondant à des commandes basées sur le mouvement des yeux de l'utilisateur. Dans le contexte du métavers, cette solution pourrait être utilisée dans les univers de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et des lunettes intelligentes.

L'exposition FUTEX 2022 a mis au point une approche hybride en ligne et hors ligne pour élargir sa portée et permettre au public du monde entier de mieux comprendre les résultats de la recherche scientifique taïwanaise. L'exposition en ligne continuera à proposer des services de visualisation et de médias 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au cours de l'année prochaine.

Exposition FUTEX 2022 en ligne :https://pse.is/4hr28j

Shine Chiu, +886 919-031-282, [email protected]

