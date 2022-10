Fête de la Reconnaissance de Portage - Portage rend hommage à ses finissants et lance un nouveau programme de bourses d'études





QUÉBEC, le 23 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Ce sont 183 finissants ayant complété leur programme de réadaptation en dépendances qui ont été honorés aujourd'hui en présence de leurs proches, à l'occasion de la Fête de la Reconnaissance de Portage. Les lauréats des programmes pour adultes à Québec, pour adolescents à Saint-Malachie et ceux du Centre de formation à l'emploi sont tous montés sur scène afin de recevoir leur diplôme officiel, gage de la réussite de leur parcours en thérapie.

Alors que depuis trois ans l'événement se tenait de façon hybride en raison de la pandémie, l'atmosphère était à la fête au Grand Théâtre de Québec, où les finissants venant tout juste de compléter leur programme de thérapie célébraient le début d'une vie nouvelle, entourés de leurs parents, amis et généreux partenaires de Portage. Certains autres, ayant terminé leur séjour plus tôt cette année, profitaient également de l'occasion pour se réjouir du style de vie positif qu'ils maintiennent depuis leur séjour chez Portage.

«?Aujourd'hui, je suis prêt à reprendre ma route, délivré de ma dépendance avec, dans mon sac, beaucoup d'outils et de l'amour à l'infini. Aujourd'hui, j'arrive à dire que je me connais et que je l'aime ce gars-là?! J'ai des projets et des rêves plein la tête et enfin la force, la résilience, la confiance et l'acharnement pour les réaliser. Je retourne bientôt sur les bancs d'école, je sors mes pinceaux et je me peins un avenir digne de ce nom?», a souligné fièrement Leo, un finissant du programme pour adolescents à Saint-Malachie.

Programme de bourses d'études

Lors de la cérémonie, un nouveau programme de bourses d'études a été lancé et cinq bourses ont été remises pour l'occasion. Les finissants de Portage qui décident de poursuivre leurs études sont admissibles à ce programme de bourses.

Ce nouveau programme, à la mémoire de Charles Neyron, a pu voir le jour grâce à la générosité de la Famille Price et de Sanimax. Portage a souhaité rendre hommage à Charles en lui dédiant ce programme. Il a débuté sa carrière à Portage en 1996 et a encouragé pendant plus de 20 ans les personnes aux prises avec une dépendance à se reprendre en main, à se trouver un emploi et à réaliser leur plein potentiel. Il a été inspirant pour tous ceux et celles qu'il a côtoyés au fil des années.

«?À la suite de mon séjour à Portage, je suis retournée à l'école dans un domaine qui m'a toujours intéressé. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide du programme de bourses Charles Neyron. Portage m'a annoncé cette belle surprise au début de l'année scolaire et je l'ai acceptée avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance. Grâce à ce montant, je serai assurée de réaliser mon rêve en poursuivant mes études, ce qui aurait été plus difficile sans cet appui financier?», a indiqué Gaëlle, une finissante du programme pour adultes à Québec.

Lancement de la campagne de financement

Avant le déroulement de la cérémonie, Portage a également lancé sa campagne annuelle de financement sous la présidence de Monsieur André Roy, président, PMT ROY Assurances et services financiers et gouverneur de Portage. C'est grâce à l'appui de la communauté des affaires et des membres du cabinet de la campagne que Portage peut enrichir ses programmes dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

À propos de Portage

Depuis près de 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanies à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins des adultes, adolescents, mères avec leurs jeunes enfants, femmes enceintes, adultes souffrant de problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

23 octobre 2022