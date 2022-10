Les préinscriptions pour le jeu MMORPG AAA de GameFi, Bless Global, ont dépassé le million, et une nouvelle ère s'ouvre bientôt pour GameFi 3.0





SÉOUL, Corée du Sud, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aux dernières nouvelles, Tigon Mobile, filiale de la société sud-coréenne cotée en bourse Longtu Korea, a annoncé le 18 octobre que les préinscriptions à son jeu MMORPG AAA GameFi Bless Global ont franchi la barre du million de personnes. Sa bonne réputation et les grandes attentes des utilisateurs ont contribué à la réalisation de sa croissance exponentielle, ce qui a suscité une grande attention et des discussions animées au sein de diverses communautés.

Le jeu combine l'IP Bless originale avec le mode de jeu P2E (play-to-earn (jouer pour gagner)), ce qui permet à Longtu Korea de franchir une étape stratégique vers l'ère du Web 3.0. Avant cela, le jeu GameFi Yulgang Global de la société avait déjà reçu de nombreux éloges de la part de plus de 5 millions de joueurs dès sa sortie. On peut donc affirmer que, grâce à un design amélioré et à un modèle économique durable, Bless Global créera de nouvelles vagues dans le monde entier et ajoutera du piquant à l'univers du Web 3.0.

Un modèle IP populaire éprouvé par le marché plus GameFi

Le jeu pour PC Bless, un MMORPG médiéval-fantastique développé par Neowiz, a reçu des éloges unanimes de la part des médias pour ses graphismes époustouflants. Bless Unleashed, un remake du jeu Bless réalisé par Neowiz avec le nouveau UE4, est devenu un autre succès mondial en tant que l'un des meilleurs jeux coréens sur les principales plateformes. Bless a également acquis une grande popularité en Asie, se classant dans le Top 12 des meilleures ventes du magasin.

Bless Global a conservé le contenu et le contexte initiaux de Bless, présentant parfaitement un monde fantastique-médiéval vivant à l'aide de récits épiques et de graphismes de niveau console. Avec un mode de jeu et une scénographie variés, le jeu a été adapté aux besoins des utilisateurs qui ont des expériences et des préférences différentes.

Son moteur de jeu avancé permet d'enrichir la scénographie, notamment en améliorant les scènes multidimensionnelles, les environnements, les systèmes biologiques, le nombre de polygones du modèle et le rendu en texture. Doté d'un outil aussi puissant, le jeu présente aux joueurs des personnages et des scènes réalistes, libérant la puissance d'une narration exceptionnelle.

Dans Bless Global, les joueurs peuvent explorer différents modes de jeu, notamment les donjons, le PvP, le PvE, la collecte de ressources et la culture. Il prend également en charge l'exploitation minière et les transactions P2E. Contrairement aux autres jeux MMO traditionnels, le jeu Web 3.0, Bless Global, confère aux joueurs une plus grande souplesse en ce qui concerne la propriété, le contrôle et l'échange de leurs biens et objets de collection dans le jeu.

Un modèle économique 3.0 centré sur les NFT

Une analyse rétrospective montre que le modèle GameFi a connu plusieurs cycles de hauts et de bas. Le modèle GameFi 1.0 construit par Axie Infinity combinait les NFT avec le P2E. Mais en raison d'un mode de jeu qui laissait à désirer, il est rapidement devenu un feu de paille. Puis vint l'ère du GameFi 2.0, qui était dirigé par Stepn et qui incorporait les NFT dans le modèle X to Earn. Le modèle a apporté plusieurs améliorations au mode de jeu, mais ce n'était toujours pas suffisant. Le mode de jeu manquait de diversité, le travail de développement était ardu et la durée de vie était courte. Aucun des deux modèles n'a pu résoudre le problème sous-jacent : les bots et les scalpers qui tiraient profit de la mécanique dans leur propre intérêt. Avec les deux modèles, les joueurs se concentraient sur les gains et avaient tendance à vendre les jetons qu'ils obtenaient pour récupérer rapidement leur argent. Mais l'entrée coûtait cher aux utilisateurs. C'est pourquoi ces modèles n'ont pas pu durer longtemps. Si l'entreprise ne parvient pas à monétiser le jeu en cas d'afflux d'utilisateurs, il est très peu probable que l'écologie du jeu puisse être maintenue ou que sa durée de vie soit longue.

Ce n'est qu'avec GameFi 3.0 que le grand public a commencé à avoir de plus en plus confiance dans ce modèle. La nouvelle ère a commencé avec Big Time et Bless Global, qui ont tiré les leçons de leur expérience et ont développé quelque chose de nouveau.

Big Time a appliqué le modèle Free-to-Play (F2P) en fournissant des NFT négociables et des objets non négociables dans le jeu, ce qui a assuré une expérience de jeu fluide pour ceux qui ne payaient pas pour gagner et a amélioré celle de ceux qui achetaient des NFT (principalement des actifs virtuels comme des objets, des ornements et des montures qui n'affecteront pas l'équilibre général du jeu). Il y avait également des plans de suivi P2E pour s'assurer une base solide d'utilisateurs grâce au F2P et augmenter les revenus en encourageant les utilisateurs du Web 2.0 à rejoindre l'univers du Web 3.0. Cependant, Big Time, qui se concentre sur le mode de jeu ouvert, ne compte qu'un nombre limité d'utilisateurs et son succès est loin d'être assuré.

Bless Global, quant à lui, aurait intégré les avantages des trois modèles susmentionnés pour garantir une expérience de jeu ultime à ses utilisateurs.

Réduction du seuil pour les nouveaux utilisateurs Bless Global est publié sur la plateforme PocketBuff, qui permet aux utilisateurs de se connecter en utilisant des comptes de réseaux sociaux classiques - tout le monde peut y accéder. PocketBuff est également doté d'un système de paiement sécurisé qui permet aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies avec leur carte de crédit en une minute. Un modèle économique centré sur les NFT L'entreprise n'envisage pas d'émettre des jetons à court terme. Elle se concentrera plutôt sur les NFT, les boîtes mystère et les objets non négociables afin de garantir un environnement de jeu agréable, une durée de vie stable des jeux P2E et un espace suffisant pour acquérir des utilisateurs. Priorité à la qualité et au mode de jeu Bless Global intègre l'IP et le mode de jeu original de Bless, un jeu web 2.0. Les données pertinentes montrent que Bless a attiré des dizaines de millions d'utilisateurs fidèles. Son éditeur Longtu Korea a prouvé avoir fourni des services de jeu de qualité à plus de 200 millions d'utilisateurs au cours des dix dernières années. Il ne fait aucun doute que la narration unique et le mode de jeu diversifié de Bless Global offriront à ses joueurs une expérience immersive parfaite, ce qui signifie davantage d'occasions d'explorer la valeur des actifs NFT.

Le modèle web 3.0 de GameFi, axé sur les NFT, permet au jeu de s'imposer dans un contexte de baisse des jetons sur un marché baissier. Parallèlement, il encourage les utilisateurs à se concentrer sur le mode de jeu, et pas seulement sur le P2E. La valeur des actifs est déterminée par la rareté des objets proposés dans le jeu et par les préférences des joueurs, ce qui permet de mettre en place un système de transaction plus fiable. Ce modèle inimitable sera la solution optimale pour l'industrie en ce moment et à tout moment à l'avenir, car il a trouvé l'équilibre parfait entre la propriété, la créativité, la communauté et le jeu lui-même. En rendant le jeu plus interactif et plus amusant, le modèle transformera également la perception que les gens ont du genre GameFi.

Il est dit que le test bêta de Bless Global commencera officiellement en novembre avec l'organisation de plusieurs événements de parachutage dans les prochains jours. Pour ceux qui sont intéressés, veuillez suivre le représentant de Bless Global sur Twitter pour rejoindre l'événement plus tôt et obtenir plus d'informations sur le test.

Twitter : https://twitter.com/BlessGlobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925702/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 22 octobre 2022 à 15:22 et diffusé par :