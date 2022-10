La marque GWM ORA fait son entrée sur le marché européen à l'occasion de la plus récente phase de son expansion mondiale





BAODING, Chine, 22 octobre 2022 /CNW/ - Le 17 octobre, ORA, la « marque purement électrique » en vogue du constructeur automobile GWM, a lancé son premier modèle sur le marché européen au Mondial de l'automobile de Paris 2022, marquant son entrée sur le marché traditionnel en Europe dans un contexte d'expansion mondiale plus vaste.

En réaction à la tendance à l'électrification et à l'intelligibilité, GWM a lancé ORA comme sa première nouvelle marque de véhicules électriques. La marque ORA a présenté trois modèles au Mondial de l'automobile de Paris 2022. Parmi ceux-ci, l'ORA GOOD CAT (à savoir FUNKY CAT sur le marché européen). Le modèle, qui s'est vu attribuer une note cinq étoiles de l'Euro NCAP a été officiellement lancé en Europe et sera bientôt disponible au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, en Israël et en Islande.

L'Europe est l'une des régions où l'industrie automobile est la plus développée au monde, et la réglementation entourant l'accès au marché des véhicules est très stricte. Depuis 2021, l'ORA a commencé son voyage vers l'Europe en tirant parti de la chaîne industrielle complète, de la capacité de recherche et développement et de la force de production de GWM.

Lors du Salon de l'automobile de Francfort 2021 (IAA), ORA a présenté sa stratégie européenne selon laquelle la marque ferait ses débuts mondiaux en lançant sur le marché européen plus de 10 modèles d'ici 2025. Cette année, ORA a participé à l'émission Fully Charged Show de Londres et au salon EVS35 (le 35e salon International Electric Vehicle Symposium & Exhibition?en Norvège, qui a attiré beaucoup d'attention de la part des utilisateurs locaux.

De plus, ORA a rendu publique son application ORA en Europe et a mis sur pied un centre d'expérience client européen en Allemagne, dans le but d'approfondir le contact avec les utilisateurs. La conception du centre d'expérience client a remporté la médaille d'argent du « Prix de la marque allemande 2022 » décerné par le comité de conception allemand.

En Asie, ORA était présente au salon Bangkok International Motor Show 2021 en mars dernier. ORA GOOD CAT a remporté le prix du meilleur VE pour son style distinctif. À peine sept mois plus tard, ce véhicule a été officiellement lancé sur le marché thaïlandais et est devenu le modèle en vogue préféré des utilisateurs locaux.

Afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de recharge plus pratique, ORA a mis en place en Thaïlande une station de superchargement intégrant la production d'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie et le chargement. ORA a également rationalisé ses canaux de vente en ligne et hors ligne en mettant sur pied de nouveaux points de vente favorisant une expérience améliorée en région afin de mettre à niveau et de transformer ses services prévente, ses ventes et ses services après-vente.

À l'heure actuelle, GWM ORA accélère son implantation au sein des marchés de l'Océanie et du Moyen-Orient et d'autres régions, et met de l'avant son plan de mondialisation de façon active.

Comme l'a déclaré Rebecca Grajecki, directrice de la marque et du marketing de GWM Europe au Mondial automobile de Paris 2022, « ORA développera ses activités à l'échelle mondiale et fournira des produits et services numériques, intelligents et divertissants. Elle deviendra le compagnon intelligent qui soutiendra ses conducteurs tout au long de leurs aventures, en leur offrant des souvenirs inoubliables et en les conduisant vers un avenir meilleur, plus propre et plus resplendissant, aux possibilités infinies. »

