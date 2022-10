CGTN : Le développement de haute qualité est la priorité de la modernisation chinoise





PÉKIN, 22 octobre 2022 /CNW/ - La Chine poursuivra avant tout un développement de haute qualité pour bâtir la modernisation chinoise, et son économie devrait bénéficier d'une nouvelle impulsion de croissance forte à compter du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC).

Certains médias occidentaux ont porté de fausses accusations contre l'économie chinoise, qu'il s'agisse de la publication de reportages sur les capitaux étrangers qui quittent la Chine, d'affirmations indiquant que la croissance économique du pays a fortement ralenti, ou de critiques lui reprochant de déstabiliser la chaîne d'approvisionnement mondial.

La réalité est que l'économie chinoise est passée d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Elle a connu une hausse sans précédent de sa puissance économique et a grandement contribué à l'économie mondiale. Elle se consacrera à la construction d'une économie ouverte modernisée et de plus haut niveau au cours des cinq prochaines années.

De la quantité à la qualité

La Chine a promu un nouveau modèle de développement, à savoir une double circulation ouverte impliquant à la fois les marchés intérieur et extérieur. Elle a mis en oeuvre une stratégie de développement axée sur l'innovation et a stimulé les industries stratégiques émergentes.

Le pays a réalisé des percées dans certaines technologies de base dans des domaines clés, notamment les vols spatiaux habités, l'exploration lunaire et martienne, les sondes en eaux profondes et en terre profonde, les superordinateurs, la navigation par satellite, l'information quantique, la technologie de l'énergie nucléaire, la construction aéronautique et la biomédecine.

La Chine a rejoint les rangs des innovateurs du monde entier. Par exemple, elle a inventé le premier acier « décapé à la main » au monde, d'une épaisseur de 0,02 mm, contribuant ainsi de manière remarquable à l'amélioration de la fabrication haut de gamme. Cet acier est largement utilisé dans la production de téléphones mobiles pliables, d'écrans flexibles et de batteries.

Elle a également élaboré deux normes internationales pour la conception des infrastructures ferroviaires à grande vitesse et l'alimentation électrique, qui ont été publiées par l'Union internationale des chemins de fer. Ces deux normes ont démontré la contribution de la Chine à la promotion de l'internationalisation des normes relatives aux trains à grande vitesse.

Le pays a fabriqué le plus grand tunnelier du monde, qui peut être utilisé pour la construction de mégaprojets de transport. Les tunneliers fabriqués en Chine ont été exportés vers plus de 30 pays et régions, et la valeur des contrats nouvellement signés a augmenté de 58 % en glissement annuel au cours des six premiers mois.

La production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle (VEN) en Chine ont dépassé les ventes mondiales pendant sept années consécutives depuis 2015. Sur les 10 modèles de VEN les plus vendus dans le monde en 2021, six étaient de marque chinoise. Parmi les 10 premières entreprises en termes de livraisons de batteries d'alimentation électrique, six sont des entreprises chinoises.

Le pays possède également le plus grand réseau 5G au monde, et ses utilisateurs de 5G représentent plus de 80 % du total mondial. En 2021, le nombre de robots industriels présents dans le pays a augmenté de 44,9 % en glissement annuel.

Une croissance économique sans précédent

Les données économiques montrent que l'économie chinoise a atteint une croissance positive avec un grand potentiel et une résilience démontrée au cours de la dernière décennie, ce qui est encore attrayant pour les capitaux étrangers, et qu'elle avait été l'un des principaux stabilisateurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant la pandémie de COVID-19.

Le PIB de la Chine est passé de 54 billions de yuans (7,5 billions de dollars) en 2012 à 114 billions de yuans (environ 15,8 billions de dollars) en 2021, avec une part mondiale de 18,5 %, en hausse de 7,2 points de pourcentage. Le pays demeure la deuxième économie en importance au monde. Au cours de la dernière décennie, sa contribution moyenne à la croissance économique mondiale a dépassé 30 %, ce qui le classe au premier rang mondial.

La consommation est devenue le principal moteur de la croissance économique du pays, contribuant à hauteur de 65,4 % à sa croissance économique en 2021, soit 10 points de pourcentage de plus qu'en 2012. La Chine est devenue le plus grand marché de détail en ligne au monde pendant neuf années consécutives, avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants et un groupe à revenu intermédiaire d'environ 400 millions d'habitants.

Le PIB de la Chine est passé de 16,98 billions de yuans (7,5 billions de dollars) en 2012 à 31,4 billions de yuans (environ 15,8 billions de dollars) en 2021, avec une part mondiale de 18,5 %, en hausse de 7,2 points de pourcentage. Son secteur manufacturier est le plus important au monde depuis 12 années consécutives. Il a été amélioré, la proportion de fabrication de haute technologie étant passée de 9,4 % à 15,1 %.

L'investissement étranger direct (IED) en Chine est passé de 111,7 milliards de dollars en 2012 à 173,5 milliards de dollars en 2021. Les investisseurs étrangers ont saisi de nouvelles occasions grâce à l'amélioration de l'industrie et de la consommation en Chine, les entrées d'IED dans le secteur des services et les industries de haute technologie ayant augmenté de 8,7 % et de 33,6 % respectivement au cours des huit premiers mois de l'année.

« La Chine possède le plus grand groupe de revenu intermédiaire au monde, un système industriel complet, une chaîne industrielle solide et une infrastructure de plus en plus moderne, ce qui offre ainsi une grande place sur le marché aux entreprises », a déclaré Zhao Chenxin, vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), lors du congrès du Parti communiste chinois (PCC).

Grâce à une fondation industrielle solide et à une série de politiques visant à assurer l'approvisionnement, le commerce extérieur de la Chine a maintenu une croissance relativement élevée, ce qui a effectivement atténué la pression sur la chaîne d'approvisionnement mondiale découlant de la pandémie de la COVID-19 et du conflit Russie-Ukraine. Le commerce extérieur de marchandises du pays a augmenté de 10,1 % au cours des huit premiers mois de cette année.

Tâches prévues pour les cinq prochaines années

Les cinq prochaines années seront cruciales pour marquer un bon départ dans le cadre de la campagne de modernisation de la Chine, et le congrès du PCC a défini les principales tâches à accomplir : La Chine réalisera des percées par l'entremise de la promotion d'un développement économique de grande qualité et sera plus autonome et plus forte dans le domaine des sciences et de la technologie, l'innovation étant au coeur de cette initiative.

Le système industriel sera modernisé, avec des mesures visant à faire progresser la nouvelle industrialisation et à renforcer la puissance de la Chine dans les domaines de la fabrication, de la qualité des produits, de l'aérospatiale, des transports, du cyberespace et du développement numérique. La Chine fera également de nouveaux progrès en matière de réforme et d'ouverture, et mettra en place de nouveaux systèmes pour bâtir une économie ouverte de plus haut niveau.

Le PCC vise essentiellement à réaliser une modernisation socialiste de 2020 à 2035 et à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et resplendissant, de 2035 jusqu'au milieu du siècle.

