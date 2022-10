/R E P R I S E -- Avis aux médias - Plus d'un an de grève chez Novago : marche funèbre devant la coop/





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Plusieurs syndicats de Lanaudière et de régions voisines seront représentés lors d'une marche funèbre pour enterrer l'esprit coopératif de Novago, qui maintient ses travailleuses et ses travailleurs en grève depuis le 30 septembre 2021?! La présidente de la CSN ainsi que plusieurs élu-es régionaux et nationaux de la CSN seront sur place.

Quand : 22 octobre à midi



Où : Devant le 839 rue Papineau, Joliette



Qui :



- Nicole Lambert, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la COOP Lanaudière-CSN

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

- Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN

- Nancy Mathieu, secrétaire générale de la Fédération du commerce-CSN

- Plusieurs membres de syndicats en conflit venus en appui





Les médias qui veulent suivre le cortège funèbre doivent se présenter au parc Émile-Prévost sur la rue Bordeleau à Joliette à 10 h 30.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la Coop Lanaudière-CSN rassemble 25 membres affiliés au Conseil central de Lanaudière-CSN, qui regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière. Le syndicat est également affilié à la Fédération du commerce-CSN, qui compte 30?000 membres regroupés au sein de 360 syndicats oeuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

