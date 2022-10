La 132e foire de Canton présente des idées de design nouvelles et exquises, associant produits fabriqués en Chine et qualité





GUANGZHOU, Chine, 21 octobre 2022 /CNW/ - La 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton (« la Foire »), qui a ouvert ses portes virtuellement le 15 octobre, réunit 35 000 exposants en ligne et propose des services d'exposition améliorés. La Foire a rassemblé une multitude de produits de premier plan avec des idées de conception nouvelles et exquises, tant sur le plan de la qualité que du style, et a continué de transmettre la qualité et l'ingéniosité des produits fabriqués en Chine aux acheteurs et aux consommateurs du monde entier.

Guangzhou Selaqua Sanitary Ware Co., Ltd. (« Selaqua »), un important fabricant de produits de douche, met en valeur son équipement de douche multifonctionnel réglable conçu pour les personnes âgées, un produit qui a reçu le prix Or des prestigieux Canton Fair Design Awards 2022 en matière d'innovation. Ce produit, qui a été conçu pour offrir une douche confortable aux personnes âgées avec un fauteuil de douche, et qui est réglable à la hauteur la plus confortable, peut être plié et rangé facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. La chaise est munie d'une pomme de douche sur le dessus pour libérer les mains et d'une option de lavage partiel.

De plus, les travaux de rénovation d'un espace de douche laissent des traces des anciens équipements installés sur le mur. Le panneau arrière du nouveau produit peut couvrir toute la zone avec des composants de connexion pour relier le robinet existant, favorisant une installation facile et une apparence soignée pour créer un espace de douche entièrement neuf en toute simplicité.

Citylong Technology Development Co., Ltd. (« Citylong ») présente son produit gagnant d'un prix Argent 2022 : le tabouret pour enfants TIARA, qui a été développé conjointement avec Ming Design Studio en s'inspirant des magnifiques coiffes chinoises. La forme sculptée est encadrée par une silhouette claire avec une courbe continue qui traverse la chaise, et une surface légèrement creusée pour une expérience en position assise confortable.

« La notion de conception axée sur les gens est ce à quoi nous adhérons en réponse aux besoins personnels croissants des consommateurs du monde entier. Nous continuons miser sur le développement et l'innovation, et nous mettons au point de nombreux produits magnifiques, novateurs, pratiques et sécuritaires, y compris des chaises Fuwa, des tabourets bas pliants et des boîtes de rangement compartimentées transparentes, a déclaré M. Pan Shibing, directeur général de Citylong. Au fil des ans, nous avons acquis la reconnaissance et la faveur de plus en plus de clients étrangers grâce à notre excellent savoir-faire. »

