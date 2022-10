CGTN : 20e Congrès national du PCC : Comment la Chine répond à un monde en mutation





PÉKIN, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'année 2022 touche à sa fin mais le monde continue de lutter contre la COVID-19, les récessions économiques et les conflits. Dans ce contexte de risques et d'incertitudes croissants, la façon dont la Chine gère ses relations avec le monde est sous le feu des projecteurs.

Lors de la session d'ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), dimanche, Xi Jinping a souligné que le monde a une fois de plus atteint un carrefour de l'histoire, et que son cours futur sera décidé par tous les peuples du monde.

« Le peuple chinois est prêt à travailler main dans la main avec les peuples du monde entier pour créer un avenir encore plus radieux pour l'humanité », a déclaré Xi Jinping.

La Chine a toujours été attachée aux objectifs de sa politique étrangère, à savoir le maintien de la paix mondiale et la promotion du développement commun, a-t-il ajouté.

Le « cercle d'amis » s'élargit

Au cours de la dernière décennie, le nombre total de pays avec lesquels la Chine a établi des relations diplomatiques est passé à 181, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Ma Zhaoxu lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Pékin.

La conférence de presse a été organisée par le Centre de presse du 20e Congrès national du PCC sur le thème « Sous la direction de la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie, aller de l'avant et s'efforcer d'ouvrir de nouvelles voies pour la diplomatie des grands pays aux caractéristiques chinoises. »

« Nous avons établi des partenariats avec 113 pays et organisations régionales, nous faisant des amis à travers le monde et mettant en place un réseau de partenariat mondial », a-t-il déclaré.

La sauvegarde efficace de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts de développement du pays est un autre point fort de la diplomatie chinoise.

La Chine s'est engagée dans une lutte contre les paroles et les actes qui portent atteinte aux intérêts nationaux et à la dignité du pays, comme la lutte résolue sur la question de Taïwan et les questions liées à Hong Kong et au Xinjiang, entre autres.

En outre, la diplomatie des chefs d'État a permis à la communauté internationale de mieux comprendre la Chine. Au cours des dix dernières années, le président Xi Jinping a effectué 42 visites dans 69 pays sur les cinq continents et a reçu plus de 100 chefs d'État et de gouvernement chez lui, dessinant un grand projet de partenariat entre la Chine et les autres pays.

Construire une communauté mondiale de développement avec un avenir commun

Lors de la conférence de presse, Ma a souligné que la sauvegarde de la paix mondiale, la promotion du développement commun et la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité constituent l'objectif global de la diplomatie chinoise dans cette nouvelle ère.

Comme l'a dit Ma Zhaoxu, la Chine a pris et continuera de prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre cet objectif.

Par exemple, depuis l'année dernière, Xi Jinping a mis en avant l'Initiative de développement global et l'Initiative de sécurité globale, enrichissant encore la vision d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité.

L'initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) proposée par le pays est devenue une initiative publique internationale et une plateforme de coopération économique mondiale guidée par une vision globale.

À la fin de juillet 2022, la Chine avait signé plus de 200 accords de coopération BRI avec 149 pays et 32 organisations internationales, selon la Commission nationale du développement et de la réforme.

Au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19 et de la crise ukrainienne, la Chine a également prouvé son engagement dans la pratique de l'objectif global de la diplomatie du pays. En se plaçant à l'avant-garde de la coopération internationale contre la pandémie, le pays a mené sa plus grande opération humanitaire d'urgence au niveau mondial et a encouragé la construction d'une communauté mondiale de la santé pour tous.

Depuis le début de la crise ukrainienne au début de l'année, la Chine a déployé des efforts incessants pour désamorcer les tensions et a travaillé activement à la promotion du dialogue entre la Russie et l'Ukraine, en exprimant son soutien à la paix et en faisant de son mieux pour les pourparlers.

Soulignée dans le rapport au 20e Congrès national du PCC, la diplomatie chinoise de la nouvelle ère attire sans aucun doute l'attention du monde. La Chine s'est toujours engagée à respecter les objectifs de sa politique étrangère, à savoir le maintien de la paix mondiale et la promotion du développement commun, a déclaré M. Xi Jinping.

La réponse est ferme et claire.

