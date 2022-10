L'AIEQ se réjouit de la nomination de Pierre Fitzgibbon à titre de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est heureuse de poursuivre le travail entamé avec M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Rappelons que le ministre Fitzgibbon est un grand promoteur de la transition énergétique, de la décarbonation de l'économie et de l'accroissement de l'approvisionnement local.

« L'étroite collaboration tissée avec le ministre Fitzgibbon au cours des quatre dernières années nous a donné des résultats probants, dont l'octroi par le ministère de l'Économie et de l'Innovation d'une aide financière de 5 millions de dollars pour la mise en place de la plateforme d'approvisionnement stratégique québécois de l'électricité (PASQÉ). Cette initiative permettra d'accroître la compétitivité des fournisseurs québécois de l'industrie électrique afin de pérenniser la chaîne d'approvisionnement et favoriser les retombées économiques locales.?Il s'agit d'un investissement important dans un secteur stratégique qui constitue l'un des piliers de l'économie du Québec, contributeur de premier plan aux exportations en biens et services spécialisés », a mentionné Mme Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ.

L'AIEQ salue également les nominations des autres membres du gouvernement dont les responsabilités concernent directement l'énergie, la réduction des émissions de GES, la gestion des talents et la diversité, notamment Mmes Geneviève Guilbault (Transports et Mobilité durable), Maïté Blanchette Vézina (Ressources naturelles et Forêts), Martine Biron (Relations internationales, Francophonie et Condition féminine), Kateri Champagne Jourdain (Emploi), Christine Fréchette (Immigration, Francisation et Immigration), MM Benoit Charette (Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs), M. Jean Boutet (Travail), et M. Yan Lafrenière (Relations avec les Premières Nations et les Inuits).

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques au Québec et dans le monde. L'AIEQ fait la promotion d'une plus grande diversité au sein de l'industrie.

