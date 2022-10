AVIS AUX MÉDIAS - Pour un programme de régularisation véritablement inclusif des personnes sans statut migratoire - Conférence de presse





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Dix-huit organisations communautaires et syndicales, appuyées par de nombreux groupes et individus des milieux académiques, religieux et patronaux, se réunissent pour réclamer la mise en place d'un programme, véritablement inclusif, visant la régularisation des personnes sans statut migratoire. À cet effet, les porte-paroles, Nina Gonzalez (CTTI), Katia Lelièvre (CSN), Stephan Reichhold (TCRI) et Marisa Berry Méndez (Amnistie internationale Canada francophone) convient les médias à une conférence de presse.

Quand : le mardi 25 octobre à 10 h

Où : Centre Saint-Pierre, salle 204 (1212 rue Panet)

À propos

En collaboration avec

1) Amnistie internationale Canada francophone

2) Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

3) Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

4) Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)

5) Centre justice et foi (CJF)

6) Clinique pour la justice migrante (CJM)

7) Comité d'action de Parc-Extension (CAPE)

8) Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN)

9) Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM)

10) Confédération des syndicats nationaux (CSN)

11) Debout pour la dignité

12) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

13) Illusion Emploi de l'Estrie

14) Le Québec c'est nous aussi

15) Ligue des droits et libertés

16) Médecins du monde Canada

17) Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec (RATTMAQ)

18) Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)

