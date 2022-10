Agrandissement du Mariners Centre afin d'offrir aux résidents de Yarmouth davantage de programmes communautaires et de mieux-être





YARMOUTH, NS, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Colton LeBlanc, ministre de la Commission de la fonction publique, ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes et ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, et Nicole Albright, du comité directeur du projet d'agrandissement du Mariners Centre, ont annoncé un financement conjoint de plus de 29,9 millions de dollars pour l'agrandissement du Mariners Centre à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Chris d'Entremont, député de Nova-Ouest, Pam Mood, mairesse de la ville de Yarmouth, John Cunningham, préfet de la municipalité du district de Yarmouth, Danny Muise, préfet de la municipalité du district d'Argyle, et Wade Cleveland, président du conseil d'administration du Mariners Centre, étaient également présents.

« L'agrandissement du Mariners Centre offre de nouvelles occasions à la collectivité de se rassembler et de demeurer active tout en soutenant deux composantes clés de la réussite pour une communauté - le tourisme et le commerce. Je suis ravi que le gouvernement fédéral ait pu soutenir cette initiative par l'entremise de notre programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs et je suis tout à fait confiant que la collectivité va être beaucoup mieux desservie par une installation aussi complète », a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Le gouvernement du Canada investit plus de 15,9 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue 4 millions de dollars. La Municipalité du district de Yarmouth, la Municipalité du district d'Argyle et la Municipalité de Yarmouth investissent au total 10 millions de dollars dans le projet.

« Le Mariners Centre offre aux gens de toute la région du Sud-Ouest d'importantes possibilités de créer des liens et d'être actif. Cet agrandissement permettra de créer des espaces plus accessibles et inclusifs qui profiteront aux jeunes, aux familles, aux aînés et aux visiteurs. Des carrefours comme celui-ci jouent un rôle essentiel pour garantir des collectivités plus fortes et plus saines », a déclaré l'honorable Colton LeBlanc, ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes et député provincial d'Argyle, au nom de l'honorable Pat Dun, ministre des Communautés, de la Culture, de Tourisme et du Patrimoine.

« La qualité de vie est extrêmement importante, et ce projet jouera certainement un rôle essentiel pour que la région en bénéficie. Il faudra encore une équipe de partenaires engagés pour y parvenir, et nous remercions vivement aujourd'hui les gouvernements fédéral et provincial pour leur promesse de participer à ce projet grâce à leur incroyable annonce de financement. Au nom de toute la collectivité, nous sommes reconnaissants de ce partenariat et, lorsque le projet sera terminé, nous vous inviterons bien sûr à une séance d'entraînement suivie d'une baignade », a déclaré Pam Mood, mairesse de la ville de Yarmouth.

« Après plusieurs années et d'innombrables heures d'efforts déployés par la communauté et les administrations locales, je suis ravi que ce projet aille officiellement de l'avant. La piscine moderne du Mariners Centre deviendra un élément intégral des loisirs communautaires dans la région, ce qui favorisera le développement économique et contribuera à attirer de nouveaux arrivants dans notre région. Le conseil est très heureux de s'associer financièrement à la Ville de Yarmouth, à la municipalité d'Argyle, au gouvernement fédéral et à la province de la Nouvelle-Écosse pour faire de ce projet d'agrandissement une réalité », a déclaré John Cunningham, préfet de la municipalité du district de Yarmouth.

« Cette annonce de financement historique est un merveilleux premier pas en vue d'offrir une expérience de conditionnement physique de calibre mondial à tous les résidents de la région. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve que lorsque les municipalités travaillent ensemble, elles peuvent établir des relations solides avec leurs partenaires fédéraux et provinciaux et réaliser de grandes choses pour leurs résidents », a déclaré Danny Muise, préfet de la municipalité du district d'Argyle.

« En tant que présidente du comité directeur du projet d'agrandissement, je ne pourrais être plus fière de nos réalisations collectives à ce jour. Je suis ravie de faire partie d'une équipe composée de représentants de la municipalité et des gouvernements fédéral et provincial, qui s'unissent pour soutenir un ajout fantastique à notre région, et je suis impatiente de voir les contributions de nos résidents à ce projet historique », a déclaré Nicole Albright, présidente du comité directeur du projet d'agrandissement du Mariners Centre.

Le projet consiste à agrandir le Mariners Centre afin d'y ajouter un centre aquatique, un centre de mieux-être et des espaces polyvalents. On rénovera les arénas et on y aménagera une nouvelle piste de marche. Les différentes composantes de l'installation seront reliées par une « rue » à deux niveaux qui constituera un espace social où les gens pourront se rassembler en toutes saisons. La nouvelle installation sera carboneutre, résistante aux changements climatiques, inclusive et sans obstacles. Une fois le projet terminé, le Mariners Centre agrandi offrira des programmes communautaires et de mieux-être dynamiques qui permettront d'améliorer la qualité de vie des résidents pendant de nombreuses années.

En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

provient du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir les travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

