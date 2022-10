Un nouveau port pour petits bateaux sera construit pour la Première Nation de Hollow Water sur le lac Winnipeg, au Manitoba





WINNIPEG, MB , le 21 oct. 2022 /CNW/ - Le long des côtes canadiennes et à l'intérieur des terres, des Grands Lacs aux provinces des Prairies, les ports pour petits bateaux appartenant au gouvernement fédéral offrent à l'industrie de la pêche commerciale un accès plus sécuritaire aux voies navigables. Les ports pour petits bateaux sont au coeur même des collectivités côtières du Canada. Ce sont des lieux de rassemblement, des centres de loisirs et d'industrie, et ils sont essentiels à la croissance de l'économie bleue du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé l'attribution du contrat pour la construction d'un nouveau port pour petits bateaux sur le territoire de la Première Nation de Hollow Water, sur la rive est du lac Winnipeg, au Manitoba.

La Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) soutient les entreprises autochtones en leur offrant des possibilités d'approvisionnement. À la suite d'un processus concurrentiel visant spécifiquement les entreprises autochtones dans le cadre de la SAEA, le contrat de construction du port pour petits bateaux sur le territoire de la Première Nation de Hollow Water a été attribué à Zhemaak Inc. de Berens River, au Manitoba. La valeur du contrat est de 1,3 million de dollars.

Le port pour petits bateaux de Hollow Water sera doté d'un nouveau quai à caissons de bois, de deux quais flottants avec passerelles, et d'une rampe de mise à l'eau en béton préfabriqué. Les travaux sont prévus pour cet automne. Le port devrait entrer en service d'ici mars 2023. Il sera géré par une nouvelle administration portuaire composée de cinq bénévoles de la communauté, qui géreront les opérations quotidiennes du site portuaire. L'administration portuaire servira ses membres, des pêcheurs commerciaux, et travaillera en étroite collaboration avec le Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada pour gérer et exploiter le site.

Citations :

« La construction d'un nouveau port pour petits bateaux sur le territoire de la Première Nation de Hollow Water est une excellente nouvelle pour la collectivité et les Prairies. Notre gouvernement continue de soutenir les pêches en investissant dans les infrastructures sécuritaires et fiables, dont les pêcheurs ont besoin pour débarquer leurs prises. Nous pouvons nous réjouir de voir la vie reprendre dans ce nouveau port au printemps prochain. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref :

Le 4 octobre, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement du Canada versera jusqu'à 300 millions de dollars dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona pour soutenir les collectivités et les entreprises locales, touchées par la tempête, et pour appuyer les efforts de rétablissement à long terme comme :

a annoncé que le gouvernement du versera jusqu'à 300 millions de dollars dans le cadre du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona pour soutenir les collectivités et les entreprises locales, touchées par la tempête, et pour appuyer les efforts de rétablissement à long terme comme : Aider les communautés et les entreprises locales à se reconstruire et à se remettre plus rapidement des dommages causés par l'ouragan Fiona.



Rétablir l'activité économique dont dépendent les collectivités locales, en commençant à réparer et à reconstruire les infrastructures essentielles, y compris les quais de pêche et les ports pour petits bateaux, qui ont été endommagés ou détruits par la tempête. Les réparations permettront à l'infrastructure de mieux résister à tout dommage futur.

Assurer la sécurité de la navigation et protéger la faune marine.Un montant de 100 millions de dollars provenant du Fonds sera administré par Pêches et Océans Canada (MPO), et appuiera les travaux immédiats et urgents de réparation des ports pour petits bateaux et de récupération des engins de pêche perdus.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 300 millions de dollars sur deux ans, pour renouveler le réseau de ports pour petits bateaux du Canada .

Le MPO s'assure de garder ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Le MPO appuie 973 ports partout au Canada , et où travaillent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

L'économie bleue du Canada et son essor dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques et d'eau douce.

Liens connexes :

Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada

Reconstruire après l'ouragan Fiona



Soutien du gouvernement du Canada visant à reconstruire des ports pour petits bateaux et à récupérer des engins de pêche perdus à la suite de l'ouragan Fiona

Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars dans deux nouveaux ports pour petits bateaux au Nunavut - Canada.ca

Entreprises autochtones et approvisionnement fédéral (sac-isc.gc.ca)

Restez branché :

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 14:00 et diffusé par :