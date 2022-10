Déclaration du premier ministre sur la sélection du prochain premier ministre de la Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la sélection du prochain premier ministre de la Colombie-Britannique :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite David Eby, qui est devenu chef du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique et premier ministre de la Colombie-Britannique.

« Je me réjouis à la perspective de travailler avec M. Eby et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin de rendre la vie plus abordable et de bâtir un avenir meilleur pour tous les Britanno-Colombiens.

« Notre objectif restera d'obtenir des résultats pour les gens de la Colombie-Britannique, y compris de rendre les services de garde d'enfants plus abordables et accessibles pour les familles, de stimuler la croissance économique de manière à ce qu'elle profite à tous, de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de construire plus de logements et de lutter contre les changements climatiques.

« Je remercie le premier ministre John Horgan pour les services qu'il a rendus à la Colombie-Britannique et au Canada, et tout particulièrement d'avoir fait preuve de leadership dans les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones et d'avoir soutenu la population pendant la pandémie de COVID-19. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre. »

