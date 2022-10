HABANOS, S.A. PRÉSENTE QUAI D'ORSAY No. 52 EN PREMIERE MONDIALE EN FRANCE





· Coprova, S.A.S., distributeur exclusif de Habanos, S.A. pour la France, a joué le rôle de maître de cérémonie lors de la présentation de la nouvelle vitole de la marque Quai D'Orsay.

LA HAVANE, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., en collaboration avec son distributeur exclusif en France, Coprova, S.A.S., a présenté jeudi dernier la nouvelle vitole Quai D'Orsay No. 52 (calibre 52 x longueur 156 mm) lors d'une soirée magique qui s'est tenue dans l'un des lieux les plus emblématiques de Paris, l'Hôtel de La Marine, situé au centre de la place de la Concorde.

Ce bâtiment surplombe la place elle-même et a été témoin de certains des épisodes historiques les plus importants qui se sont déroulés dans la capitale française depuis sa construction au XVIIIe siècle. Il offre également une vue sur des bâtiments emblématiques tels que la Tour Eiffel et l'Assemblée nationale et, naturellement, sur la célèbre avenue du Quai d'Orsay, qui donne son nom à la marque Habanos. Il ne pouvait donc y avoir de meilleur endroit pour accueillir le nouveau Quai D'Orsay No. 52.

La présentation de cette nouvelle vitole a eu lieu lors d'un dîner de gala exclusif où la tradition cubaine, l'élégance et le raffinement du lieu, et la gastronomie française ont été mis en valeur et accompagnés par la musique des deux pays. En outre, les 150 participants ont pu déguster une vitole unique comme le Quai D'Orsay Secreto Cubano (édition régionale 2016 pour la France) et, le protagoniste de la soirée le Quai D'Orsay No. 52, qu'ils ont associé à des rhums de la plus haute qualité.

En plus des aficionados et des amateurs de Habanos, le dîner comptait plusieurs personnalités telles que l'ambassadeur de Cuba en France, S.E. M. Otto Vaillant Frias, qui a adressé quelques mots aux personnes présentes. La représentation de Habanos, S.A. à ce magnifique événement était dirigée par le coprésident Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, qui a souligné « l'importance d'un marché comme la France, non seulement en termes de ventes (l'un des premiers marchés du monde), mais aussi en raison des connaissances et de l'expertise dont jouit ce magnifique produit en France, et de ses amateurs au goût exquis et à la demande constante. Pour toutes ces considérations, et en raison de sa relation étroite avec l'émergence de cette marque, la France est l'endroit idéal pour accueillir la première mondiale du Quai d'Orsay No. 52. »

« Nous sommes ravis que Habanos, S.A., ait choisi Paris et les aficionados français pour présenter cette nouvelle vitole de la marque Quai D'Orsay », a déclaré Antoine Bathie, co-PDG de Coprova. Enrique Babot, également co-PDG de Coprova, a précisé que « son élégance incontestable est ce qui définit Quai D'Orsay et sa nouvelle vitole No. 52. Il évolue en complexité de manière équilibrée. Un Habano idéal à fumer en bonne compagnie et pour accompagner un repas raffiné. »

Notes de dégustation

Quai D'Orsay No. 52

Calibre à bague de 52 x 156 mm de longueur

· Cape : lisse, semi-huileuse.

· Tirage : correct.

· Construction : excellente.

· Combustion : excellente.

· Premier tiers : équilibré, équilibre aromatique, expressions subtiles et délicates.

· Deuxième tiers : évolution très homogène d'un équilibre aromatique marqué.

· Troisième tiers : renforcement de la fumée et intensification du caractère aromatique.

· Puissance : légère.

Proposition d'association :

· Cocktail Martini ou cocktail à base de mousseux.

· Champagne ou vin mousseux.

· Café ou thé légèrement fermenté.

Cliquez ici pour télécharger des images haute résolution du produit.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1926330/QUAI_D_ORSAY_No_52.jpg

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 13:10 et diffusé par :