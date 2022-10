MycoWorks annonce l'ouverture d'un bureau à Paris





Le leader des biomatériaux déploie ses activités en Europe pour répondre à la demande de l'industrie du luxe et de la mode en matière de cuir Fine Myceliumtm

PARIS, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le pionnier des biomatériaux MycoWorks a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau à Paris, en France.

« MycoWorks compte de nombreux partenaires dans le domaine du luxe en Europe, a déclaré Matt Scullin, PDG de MycoWorks. Une présence à Paris nous permet de travailler en étroite collaboration avec les marques qui se dirigent vers la commercialisation de produits fabriqués avec du Fine Mycélium. »

Ouvrant de nouvelles possibilités de conception, la technologie Fine Mycelium de MycoWorks met au point du mycélium - la structure racinaire renouvelable à l'infini des champignons - pendant sa croissance, générant un matériau naturel qui reproduit l'apparence, la texture et la qualité d'un excellent cuir d'origine animale avec un faible impact environnemental.

Le bureau parisien, situé dans la prestigieuse rue de la Paix, permet de rapprocher la matière Fine Mycelium élaborée par l'entreprise des plus grandes maisons de mode. Les créateurs, les partenaires de la marque et les ateliers de cuir locaux peuvent découvrir directement les matériaux Fine Mycelium, en apprendre davantage sur la technologie brevetée de l'entreprise et entrer en contact avec les membres de l'équipe locale.

« Après la construction de notre usine de production à grande échelle en Caroline du Sud, l'ouverture d'un bureau parisien confirme l'engagement de MycoWorks à offrir une assistance personnalisée à nos partenaires du luxe », a déclaré Fred Martel, vice-président principal responsable des ventes et du développement commercial chez MycoWorks.

Pour contacter l'équipe MycoWorks à Paris, veuillez remplir ce formulaire.

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang ont co-fondé MycoWorks, une société de biomatériaux basée à San Francisco et spécialisée dans l'introduction de nouveaux matériaux de mycélium dans le monde. Avec sa technologie brevetée Fine Mycelium, sa plateforme de production supérieure et ses découvertes en science des matériaux, Mycoworks conçoit le mycélium pendant sa croissance pour créer des structures cellulaires imbriquées brevetées d'une résistance et d'une durabilité inégalées.

Contact pour les médias :

Leah Lefco

[email protected]

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 12:53 et diffusé par :