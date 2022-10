Benoit Lauzon, maire de Thurso, nommé à la présidence du Comité sur la forêt de l'UMQ





MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une réunion aujourd'hui du comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le maire de Thurso, monsieur Benoit Lauzon, a été nommé à la présidence du Comité sur la forêt de l'UMQ.

« Je remercie mes collègues pour leur confiance. Je suis très fier d'entreprendre ce mandat afin de mettre à l'avant-plan les priorités des régions forestières. La forêt constitue un moteur économique majeur et joue un rôle crucial dans nos efforts collectifs pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter efficacement contre les changements climatiques. Je suis impatient de travailler avec la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, madame Maïté Blanchette Vézina, afin de favoriser un aménagement durable de nos forêts », a déclaré monsieur Benoit Lauzon, président du Comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Thurso.

Rappelons qu'en mai dernier, l'UMQ a dévoilé la feuille de route municipale pour un aménagement durable de la forêt, qui comporte trois grands thèmes : la biomasse et l'énergie, la sylviculture et l'aménagement forestier, ainsi que l'industrie et l'économie. Parmi les actions qui y sont proposées, mentionnons entre autres :

Soutenir les municipalités dans le déploiement et la valorisation des énergies durables en favorisant les circuits courts;

Créer des pôles régionaux sur la biomasse forestière;

Relocaliser les postes décisionnels du ministère des Ressources naturelles et des Forêts vers les régions forestières.

À propos du Comité sur la forêt de l'UMQ

Le Comité sur la forêt de l'UMQ est composé d'une quinzaine de mairesses et de maires représentant les communautés forestières de plusieurs régions du Québec.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

