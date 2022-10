Nominations du conseil des ministres de François Legault - L'Association minière du Québec salue l'arrivée de Maïté Blanchette Vézina à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts





QUÉBEC, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) félicite Madame Maïté Blanchette Vézina pour sa nomination à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts et tient à lui offrir son entière collaboration afin d'assurer un développement durable et responsable de notre industrie minière, source de richesse et de fierté pour le Québec.

L'Association souhaite également féliciter Messieurs Benoit Charette et Ian Lafrenière pour avoir été reconduits dans leurs fonctions respectives de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit. L'AMQ sera heureuse de poursuivre les discussions avec ces deux ministres afin qu'ils tiennent compte des réalités du développement minier au Québec en matière d'autorisations environnementales et de relations avec les communautés.

L'AMQ félicite aussi M. Pierre Fitzgibbon pour son mandat élargi à titre de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. L'AMQ souhaite collaborer avec ce dernier afin d'envisager des pistes de solution quant aux enjeux énergétiques de son secteur notamment en raison du besoin grandissant en hydroélectricité dû à la décarbonation des installations minières.

Le Québec peut compter sur une industrie minière forte qui s'est taillée une excellente réputation à l'échelle mondiale grâce à sa main-d'oeuvre qualifiée et ses façons de faire éthiques, responsables et respectueuses. L'industrie minière désire continuer sa grande contribution à la prospérité socioéconomique du Québec et de ses régions. L'AMQ espère donc que le gouvernement continuera de positionner le secteur minier comme une réelle solution aux enjeux climatiques et demeurera à l'écoute afin de favoriser un climat propice aux investissements et au développement minier au Québec assurant ainsi sa compétitivité à l'échelle mondiale.

Citation

« Beaucoup de travail a été fait au cours des quatre dernières années, mais plusieurs enjeux demeurent afin que notre industrie puisse poursuivre son développement et améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale. Nous poursuivrons notre collaboration avec le gouvernement afin de maintenir ici une activité minière forte. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

