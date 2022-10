Marrakech : Clôture des travaux de la conférence internationale de l'AMMC réunissant les régulateurs du marché des capitaux





Sous le Haut Patronage De Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la conférence internationale AMMC tenue en marge de la 47ème réunion annuelle de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV), a clôturé ses travaux le 20 octobre 2022 à Marrakech. Cette importante manifestation a réuni près de 500 participants incluant plusieurs personnalités internationales de premier plan dont le Dr Mo Ibrahim, l'économiste Pippa Malmgren, le Président de l'IOSCO Ashley Alder, ainsi que de nombreux régulateurs.

Organisé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et placé sous le thème « prévoir l'imprévisible : un trilemme pour les marchés des capitaux », ce rendez-vous inédit a rassemblé Penseurs, Acteurs et Commentateurs de premier plan, dont les débats ont porté essentiellement sur la régulation des marchés des capitaux.

L'ouverture de cette conférence a été effectuée par Mme Nezha HAYAT, Présidente de l'AMMC, qui a déclaré : « L'AMMC accompagne le développement du marché des capitaux pour qu'il contribue davantage à la croissance économique et sociale du Maroc, et afin de positionner le pays comme un hub financier de référence dans la région, conformément aux objectifs du Nouveau Modèle de Développement ».

S'exprimant à cette occasion, Mme Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l'Économie et des Finances du Maroc, a quant à elle affirmé : « de manière globale, la leçon que nous pouvons tirer collectivement est que le monde n'est plus à dominer, il est à partager ». Et d'ajouter : « C'est tout le sens du projet marocain de société solidaire et durable, porté par la Vision de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui appelle de ses voeux à instaurer désormais un partenariat d'égal à égal avec nos partenaires », a-t-elle indiqué, tout en appelant à la nécessité de faire preuve d'agilité pour trouver des solutions pragmatiques à des problèmes urgents.

A propos de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC)

L'AMMC est l'autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L'Institution a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

