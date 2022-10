Réseau express métropolitain : actualisation de l'échéancier pour assurer une mise en service réussie pour les futurs usagers de la Rive-Sud





Travaux d'infrastructures et d'électrification complétés

Circulation des trains en continu entre Brossard et Gare Centrale

et Gare Centrale Décision de prolonger la période de tests finaux pour assurer la fiabilité du réseau

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CDPQ Infra a procédé aujourd'hui à une mise à jour du projet du Réseau express métropolitain (REM) afin de présenter l'état d'avancement des travaux et les nombreux jalons critiques franchis dans les derniers mois, plus particulièrement du côté de la Rive-Sud dont l'échéancier d'ouverture a été actualisé.

L'année 2022 a ainsi été marquée par plusieurs accomplissements importants, dont la finalisation des travaux d'infrastructures, l'électrification complète de l'antenne Rive-Sud et, depuis juillet, les essais sur la circulation des trains du REM entre Brossard et Gare Centrale.

« Nous comprenons tout à fait les usagers qui ont hâte à cette première mise en service du REM. Tous les efforts ont été déployés par nos équipes dans les derniers mois dans un contexte difficile pour mettre en service un réseau fiable. Prendre quelques mois de plus pour livrer une expérience à la hauteur des attentes était la décision responsable à prendre. »

Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra

Depuis près de 30 mois, la construction du futur réseau se réalise dans un contexte exceptionnel. Comme pour l'ensemble des secteurs, les chaines d'approvisionnement, le prix des biens, ainsi que la disponibilité de la main-d'oeuvre sont des défis importants. Ainsi, les tests finaux qui doivent être effectués auraient mené à une mise en service au coeur de l'hiver 2023.

Cette période n'est toutefois pas optimale pour la mise en service d'un nouveau réseau de transport, ainsi que pour le redéploiement requis des réseaux d'autobus de nos partenaires. CDPQ Infra a ainsi décidé d'actualiser l'échéancier d'ouverture des cinq stations de l'antenne Rive-Sud au printemps 2023.

« Nous sommes aujourd'hui dans la dernière étape pour compléter les tests finaux nécessaires pour répondre à notre engagement de mettre en service un réseau fiable et de grande qualité.

Les travaux du REM ont débuté en 2018; aujourd'hui, le constat est qu'en cinq ans, le projet a pris forme à une vitesse exceptionnelle, et ce, malgré une pandémie mondiale qui s'est étendue sur la moitié de cette période. C'est un accomplissement majeur et une source de grande fierté. L'ajout d'une période supplémentaire de tests pour renforcer la fiabilité complète du réseau permettra d'assurer une mise en service réussie pour les futurs usagers. »

À propos du projet du REM

Rappelons que le REM, avec ses 67 km et ses 26 stations, sera l'un des plus importants réseaux de métro léger automatisé au monde. En vue de la mise en service du système, de nombreuses étapes ont été accomplies. Depuis l'hiver 2020, un programme exhaustif et rigoureux de tests est en cours pour valider la fonctionnalité et la fiabilité des systèmes. À titre d'exemple, pour la Rive-Sud seulement, cela représente plus de 1 000 balises de repérage, 425 caméras de surveillance, près de 11 000 signaux différents à analyser et traiter en continu. Chaque train du REM doit également rouler sur plus de 500 km avant sa mise en service.

