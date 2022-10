Le gouvernement du Canada investit plus de 5,6 millions de dollars pour aider les sociétés de génomique aux premières étapes de leur développement à commercialiser de nouveaux produits





L'investissement de FedDev Ontario soutiendra plus de 30 entreprises, permettra de créer et maintenir plus de 160 emplois et de développer huit nouveaux produits, services ou processus et plus de 32 nouveaux brevets.

TORONTO, le 21 oct. 2022 /CNW/ - La recherche dans le domaine de la génomique et de l'ingénierie de la biologie a mené au développement d'innovations et de technologies de pointe dans un nombre de secteurs importants, dont la santé publique, l'alimentation et l'environnement. En examinant les facteurs génétiques et environnementaux qui touchent la santé des Canadiens et Canadiennes, et en comprenant les changements environnementaux, nous pouvons développer des outils et des technologies permettant de relever des défis mondiaux comme les maladies et les changements climatiques et améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario (FedDev Ontario) a annoncé un investissement de plus de 5,6 millions de dollars dans Ontario Genomics pour la réalisation du programme BioCreate. Le programme fournira du financement de démarrage et du soutien en vue d'aider les PME du domaine de la génomique dans les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture et des technologies propres à commercialiser de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

Le Sud de l'Ontario est reconnu comme un chef de file mondial dans la recherche en génomique et en ingénierie de la biologie, mais les innovateurs sont souvent confrontés à des difficultés qui empêchent les entreprises en démarrage prometteuses de croître et de passer de la recherche à la commercialisation. Grâce au programme BioCreate, Ontario Genomics, en partenariat avec Velocity (Waterloo), McMaster Innovation Park et Synapse Life Sciences Consortium (Hamilton), la Science Discovery Zone de la Toronto Metropolitan University (Toronto), et Cleantech Commons (Peterborough), fournira à plus de 30 candidats retenus un accès à de l'infrastructure essentielle notamment, des locaux de laboratoire, des outils de soutien opérationnel, du mentorat, et de l'orientation sur le développement technologique.

On s'attend à ce que les entreprises participantes créent et maintiennent jusqu'à 160 emplois hautement qualifiés, et à ce qu'elles développent huit nouveaux produits, services et processus et plus de 30 nouveaux brevets. De plus, environ 25 pour cent des entreprises participant au programme seront orientées vers un fonds d'investissement (the Firehood), qui met l'accent sur la mise en relation des fondatrices avec des mentors, des partenaires ou des clients en vue de les aider à développer leur entreprise.

Des détails supplémentaires au sujet du programme BioCreate et de processus de demande sont disponibles à ici.

Le gouvernement du Canada est engagé à soutenir l'innovation dans ce secteur important pour aider les PME à croître, à commercialiser des technologies, à améliorer le bien-être des Canadiens et Canadiennes, à créer des emplois de qualité et à stimuler l'économie canadienne.

« Le soutien aux innovateurs canadiens est une priorité du gouvernement du Canada et l'investissement dans Ontario Genomics et le programme BioCreate annoncé aujourd'hui permettra aux entreprises canadiennes de génomique participant aux secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture et des technologies propres d'accéder aux outils, au mentorat et aux locaux de laboratoire dont elles ont besoin pour croître et réussir. Ce programme permettra de créer de 160 emplois hautement qualifiés dans le Sud de l'Ontario et aidera à garantir la place du Canada comme chef de file mondial dans la recherche et l'innovation. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Ontario Genomics aide à développer davantage un réseau en matière d'innovation de pointe. Ce projet soutiendra le développement d'une filière saine d'entreprises en démarrage à fort potentiel dans les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et des technologies propres, en plus de permettre la création et le maintien de jusqu'à 160 emplois hautement qualifiés dans le Sud de l'Ontario. »

- Bettina Hamelin, présidente et directrice générale d'Ontario Genomics

Faits en bref

La génomique est l'étude de l'information génétique que renferment les gènes d'un organisme.

L'ingénierie de la biologie ou la biologie de synthèse résulte de la rencontre entre la génomique et les biosciences moléculaires avec l'informatique, l'automatisation, la miniaturisation et l'intelligence artificielle (IA), et vise l'application des principes d'ingénierie aux systèmes biologiques.

Établie en l'an 2000, Ontario Genomics est un organisme à but non lucratif situé à Toronto qui dirige l'application des solutions axées sur la génomique dans des secteurs clés de l'économie afin de stimuler la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et le leadership mondial de l' Ontario .

qui dirige l'application des solutions axées sur la génomique dans des secteurs clés de l'économie afin de stimuler la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et le leadership mondial de l' . Ontario Genomics a amassé plus de 1,27 milliard de dollars pour la recherche en génomique en Ontario et a soutenu directement plus de 9 100 emplois depuis l'an 2000.

et a soutenu directement plus de 9 100 emplois depuis l'an 2000. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l'élaboration de la Stratégie pancanadienne en matière de génomique, dotée d'un budget de 400 millions de dollars.

a annoncé l'élaboration de la Stratégie pancanadienne en matière de génomique, dotée d'un budget de 400 millions de dollars. L'initiative de l'Écosystème d'innovation régional, mise en oeuvre par FedDev Ontario, a pour but de créer, de faire croître et de développer des écosystèmes régionaux forts et inclusifs qui soutiennent la croissance et l'innovation des entreprises, ainsi que l'environnement entrepreneurial nécessaire pour favoriser des économies régionales plus innovatrices et augmenter la compétitivité des PME.

Depuis novembre 2015, et tout au long de la pandémie, FedDev Ontario a investi plus de 2,2 milliards de dollars pour soutenir plus de 3 000 projets dans le Sud de l' Ontario , aidant ainsi à créer ou maintenir plus de 180 000 emplois et mobilisant plus de 3,1 milliards de dollars en investissements supplémentaires dans la région.

