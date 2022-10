Le guide Sensmart dévoile la première caméra thermique portable de niveau MP au monde lors de l'OPTATEC 2022





WUHAN, Chine, 21 octobre 2022 /CNW/ - Après une interruption de deux ans, le 15e salon international Optatec consacré aux technologies, composants et systèmes optiques est revenu à Messe Frankfurt du 18 au 20 octobre 2022. Guide Sensmart y a lancé la série PT, la première caméra thermique portable au monde avec une résolution infrarouge de l'ordre du mégapixel.

La série PT fait passer la caméra d'imagerie thermique avancée à un niveau supérieur

Avant la sortie de cette caméra phare, Sensmart a fait une avancée remarquable sur le marché des caméras thermiques haut de gamme en lançant sa première caméra thermique infrarouge portable haute performance 1024x768 PS800 à la fin de l'année dernière. Au bout de dix mois, la caméra thermique de haut niveau entre dans l'âge des mégapixels avec ce 1280x1024. Elle offre un niveau de clarté professionnelle beaucoup plus élevé pour garantir que les images sont simples à lire et aide à identifier les infimes variations de température qui sont le signe de défauts et de problèmes émergents. Les utilisateurs peuvent facilement et confortablement diagnostiquer des problèmes électriques ou mécaniques dans des situations de fabrication et de production difficiles et dans des endroits difficiles d'accès, grâce à l'écran tactile multifonctions LCD de 5,5 po et à un module à lentille rotative de 90°.

La série PT offre de nouvelles fonctions que les autres caméras thermiques n'ont pas

Les doubles lentilles de lumière visible 8 MP et 16 MP permettent toutes deux d'accéder à des vues étendues et à des photos.

L'échange de données entre cette caméra et un autre appareil mobile est rendu possible en 5 secondes grâce à la transmission en champ proche en une touche.

Tant qu'une mise à jour est disponible, les utilisateurs ont la possibilité de mettre à niveau la série PT par le biais de la mise à jour OTA.

Le module 5G offre aux utilisateurs le réseau ultra-fiable et à faible latence dont ils ont besoin. C'est la première fois que la caméra d'imagerie thermique infrarouge est utilisée avec un réseau 5G.

Les applications de la série PT sont nombreuses

La série PT offre un large éventail d'utilisations dans les domaines de l'énergie électrique, de la métallurgie ferreuse, de la pétrochimie, de la fabrication industrielle, de l'inspection des bâtiments, de la recherche scientifique, etc.

Guide Sensmart présentera à nouveau la série PT lors de son prochain événement, le Salon mondial des composants et des fournisseurs automobiles 2022 en novembre. Ce sera une excellente occasion d'en apprendre davantage sur la série PT.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est la filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le principal fournisseur mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie infrarouge et la capacité de production de masse. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.guideir.com/ .

