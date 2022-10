JAZZ AVIATION REMPORTE UN PRIX SÉCURITÉ AU TRAVAIL AU CANADA





HALIFAX, NS, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a remporté un prix dans la catégorie des transports collectifs à l'occasion de la remise des prix Sécurité au travail au Canada 2022. Les lauréats des prix Sécurité au travail au Canada ont été annoncés lors d'un gala qui s'est tenu à Toronto hier soir.

« Notre personnel constitue l'assise de notre culture primée en matière de sécurité, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Nous valorisons la rétroaction et appliquons d'importants principes de signalement, ce qui démontre que nous plaçons tous et toutes la sécurité au coeur de nos activités quotidiennes. »

À Jazz, la sécurité est notre priorité absolue et nous continuons de nous employer à la faire progresser. Au nombre de nos réalisations récentes, nous comptons l'amélioration de la collecte de données et des enquêtes grâce à la technologie des formulaires intelligents, qui permet de faciliter le processus d'enquête et de suivi. En outre, nous avons amélioré l'utilisation de nos données de sécurité historiques en soutien à l'analyse approfondie des tendances en matière de sécurité pour une meilleure gestion des dangers.

Il s'agit de la sixième année consécutive où Jazz reçoit des prix lors de l'événement Sécurité au travail au Canada. L'an dernier, Jazz a reçu un prix d'Excellence et, en 2020 et 2019, elle a remporté l'or, tous ces prix dans la catégorie du transport collectif. En 2018, Jazz a remporté l'argent dans les catégories des transports et de la sécurité psychologique et, en 2017, elle a remporté l'or dans la catégorie des transports.

Lancés en 2011, les prix Sécurité au travail au Canada soulignent les réalisations exceptionnelles d'entreprises canadiennes qui font la promotion de la santé et de la sécurité de leur personnel. Les entreprises sont évaluées en fonction d'une grande variété d'éléments liés à la sécurité et à la santé au travail (SST), notamment la formation du personnel, les systèmes de gestion de la SST, les enquêtes relatives aux incidents, la préparation aux situations d'urgence et les innovations en matière de santé et de sécurité.

À propos de Chorus Aviation Inc.

La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Chorus est un fournisseur intégré de solutions d'aviation régionale, y compris de services de gestion d'actifs. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, la plus importante société mondiale de location d'appareils et de gestion d'actifs se concentrant uniquement sur le secteur de l'aviation régionale; Jazz Aviation, l'unique fournisseur des services aériens régionaux d'Air Canada; et Voyageur Aviation, un fournisseur de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions et d'approvisionnement en pièces à des clients du secteur de l'aviation régionale partout dans le monde. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services de soutien englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition; les vols à contrats; la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang à 6,00 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB », « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. www.chorusaviation.com

À propos de Jazz

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le seul exploitant de vols Air Canada Express. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. voljazz.ca

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 09:35 et diffusé par :