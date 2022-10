Avis aux médias - Tournée de la ministre Hutchings dans l'Est et le Centre de l'Ontario, ainsi qu'à Terre-Neuve





OTTAWA, ON, le 21 oct. 2022 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, se rendra dans l'Est et le Centre de l'Ontario, ainsi qu'à Terre-Neuve, pour rencontrer des représentants de diverses industries et d'organisations locales.

Les détails provisoires de ces rencontres sont les suivants.

Événements du lundi 24 octobre 2022



11 h (heure de l'Est)

La ministre Hutchings visitera le Carpenters' District Council of Ontario, à Woodbridge, qui regroupe 17 syndicats affiliés et représente 30?000 hommes et femmes aux métiers spécialisés diversifiés.

Note : Les médias ne sont pas admis.

17 h 30 (heure de l'Est)

La ministre Hutchings visitera l'entreprise Kinghaven Farms, à King City, en Ontario. Durant sa visite, la ministre Hutchings en apprendra plus sur la mission de cette entreprise qui est de repenser l'agriculture en utilisant des moyens novateurs pour soutenir un monde plus durable, plus sain et plus inclusif.

Note : Les médias ne sont pas admis.

Événements du mercredi 26 octobre 2022

Heure : 10 h (heure de l'Est)

La ministre Hutchings fera une annonce au sujet de l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l'Ontario. Une période de questions suivra.

Note : Les médias sont invités à y assister.

11 h 15 (heure de l'Est)

La ministre Hutchings participera à une table ronde de la Chambre de commerce de Peterborough et de Kawarthas. Cette chambre de commerce défend les intérêts des entreprises locales.

Note : Les médias ne sont pas admis.

Heure : 16 h (heure de l'Est)

La ministre Hutchings participera à une visite du Kawartha Trades and Technology Centre (KTTC) du Collège Fleming. Le Centre offre, à temps plein et à temps partiel, des programmes d'apprentissage des métiers, des programmes de stages, des cours de niveau secondaire à crédits doubles et de la formation pour l'élaboration de contrats.

Note : Les médias ne sont pas admis.

Événements du jeudi 27 octobre 2022

10 h 45 (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings rencontrera le directeur général de la Newfoundland-Labrador Federation of Co-operatives, Dave Walsh. La mission de la Fédération est de promouvoir le modèle coopératif tout en soutenant la croissance et le développement de l'ensemble du secteur.

Note : Les médias ne sont pas admis.

13 h 15 (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings rencontrera le directeur général du Centre canadien d'innovations des pêches, Keith Hutchings, et fera une tournée des installations au Fisheries and Marine Institute de l'Université Memorial de Terre-Neuve.

Note : Les médias ne sont pas admis.

18 h (heure de Terre-Neuve)

La ministre Hutchings prendra la parole à l'occasion de la cérémonie de remise du prix de l'Entrepreneure de l'année de la Newfoundland and Labrador Organization of Women Entrepreneurs. Cela fait maintenant 25 ans que cet organisme aide les femmes entrepreneures à atteindre leurs objectifs d'affaires.

Note : Les médias ne sont pas admis.

