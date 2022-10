/R E P R I S E -- LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC FÉLICITENT LES NOUVEAUX MINISTRES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT/





LONGUEUIL, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) félicitent M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour leur nomination respective par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et s'engagent à continuer leur travail collaboratif avec ses équipes.

« Les Producteurs de grains du Québec félicitent M. André Lamontagne et M. Benoit Charette. Nous réitérons notre offre d'entière collaboration à leurs cabinets dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Nous souhaitons continuer nos échanges constructifs sur l'avenir et la modernisation des pratiques de production de grains au Québec. Nous entrevoyons avec optimisme les démarches qui mèneront à l'atteinte de leur objectif d'efficacité du secteur des grains du Québec. », affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Lors de la campagne électorale, la Coalition avenir Québec s'est engagée auprès des Producteurs de grains du Québec à bonifier certains programmes de soutien économique, ainsi qu'à augmenter le déploiement de mesures agroenvironnementales : « Notre formation politique s'est aussi engagée, si elle est réélue, à ajouter un montant additionnel de 50 M$ dans l'initiative de rétribution. Il s'agit d'un engagement significatif et à long terme en faveur du virage agroenvironnemental. Avec l'Initiative ministérielle « Productivité végétale », notre formation politique a pris l'engagement d'ajouter 175 M$ afin de bonifier notre chantier portant sur l'autonomie alimentaire ».

« La préoccupation première pour les Producteurs de grains du Québec est d'assurer la compétitivité du secteur des grains au Québec. Pour l'instant, nous sommes, en termes relatifs, encore très loin de bénéficier des ressources et investissements pouvant pallier nos besoins et dont bénéficient nos compétiteurs supérieurement subventionnés, ce qui nous disqualifie du jeu de la concurrence. Or, nous, nous sommes mis face aux mêmes enjeux climatiques et ponctuels que les autres, avec toutefois des coûts plus élevés imposés par les gouvernements liés aux attentes sociales. Un examen des dépenses du portefeuille en agriculture depuis deux ans illustre une relative stabilité des dépenses, et ce, malgré un déficit en termes de compétitivité des fermes québécoises. » déclare M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Mentionnons que l'intégration des engagements de la Coalition avenir Québec par M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, permettra de favoriser la compétitivité du secteur des grains, mais qu'il reste du travail à faire, notamment en termes de modernisation des pratiques agroenvironnementales. Ces engagements démontrent néanmoins que le nouveau gouvernement est à l'écoute des préoccupations des Producteurs de grains du Québec alors que ces derniers continueront de répondre présents afin d'améliorer la compétitivité du secteur.

En plus de la réponse de la CAQ, les PGQ soulignent l'accueil favorable du Parti libéral du Québec ainsi que de Québec solidaire aux demandes d'engagements envoyées pendant la période électorale.

Les textes complets des engagements écrits de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral du Québec ainsi que de Québec solidaire à l'intention des Producteurs de grain du Québec sont disponibles pour les représentants des médias.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 11?000 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils cultivent plus d'un million d'hectares de terre, pour un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. Les producteurs québécois produisent et commercialisent principalement des grains de céréales (maïs, blé, orge, avoine) et d'oléagineux (soya, canola). La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20?000 emplois au Québec.

