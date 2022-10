Du 7 au 11 novembre : la Convention internationale BIOGAS 2022 traitera du rôle actuel et futur du biogaz





Face aux défis actuels posés par l'approvisionnement en énergie et la protection climatique dans le monde, le potentiel du biogaz est plus apparent que jamais. Avec la prochaine Convention BIOGAS 2022 , l'Association allemande du biogaz invite à un échange en ligne indispensable pour et avec l'industrie du biogaz du 7 au 11 novembre.

FREISING, Allemagne, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis février 2022, l'approvisionnement prétendument sûr en énergie en Europe de l'Ouest s'est avéré extrêmement fragile, avec des répercussions comme des problèmes d'approvisionnement alimentaire dans le monde entier. Par conséquent, on ne peut nier l'importance du biogaz en tant que fournisseur sûr, indépendant et respectueux du climat d'énergie et de chaleur.. La Convention BIOGAS présentera des méthodes et des solutions concrètes qui exploitent le potentiel du biogaz.

Du 7 au 11 novembre, la convention réunira des experts de l'industrie, des scientifiques et des décideurs du monde entier pour des conférences et des débats en ligne. Plus de 50 présentations en allemand et en anglais données par des représentants du secteur du biogaz et du biométhane, couvriront un large éventail de sujets touchant actuellement les industries, les entreprises et les municipalités. Les discussions porteront notamment sur les politiques et réglementations de l'UE, le savoir-faire et l'innovation les plus récents, les aspects de sécurité ainsi que les solutions de biométhane et de fertilisation. Des exemples de bonnes pratiques allemandes sont présentés ainsi que des projets pionniers de pays du monde entier tels que la France, l'Italie, le Brésil et le Mexique.

La Conférence commence tous les jours à 10 h et se termine à 16 h (HEC), y compris les questions et réponses.. Le canal de discussion de la conférence offre une opportunité de réseautage et de contacts d'affaires. Consultez le programme détaillé pour l'Allemagne et l'international ici :

7?11 novembre www.biogas-convention.com (en allemand)

8?10 novembre www.biogas-convention.com/en (en anglais)

Les billets pour la conférence, y compris les rabais pour les représentants des gouvernements et du public, les participants des pays en développement et les étudiants, ainsi que l'accès gratuit pour les représentants des médias, sont disponibles sur www.biogas-convention.com/fr/inscription/booking/

L'Association allemande du biogaz représente l'industrie du biogaz dans l'organisation faîtière des énergies renouvelables, la Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) e.V. Avec plus de 4 700 membres, nous sommes le plus grand organe représentatif de l'industrie du biogaz en Europe. Nos membres comprennent des fabricants et des planificateurs ainsi que des opérateurs d'installations dans toute l'Allemagne.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924040/German_Biogas_Association_Logo.jpg

