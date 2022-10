Counsel annonce des changements dans le cadre du renouvellement du prospectus simplifié





TORONTO, le 21 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Services de portefeuille Counsel Inc. (« Counsel ») a annoncé plusieurs changements à ses fonds dans le cadre du renouvellement du prospectus simplifié des portefeuilles Counsel et IPC.

1. Changement de la cote de risque

Counsel a examiné et ajusté ses cotes de risques conformément à la méthode de classification du risque exigée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La cote de risque du fonds suivant changera conformément au tableau ci-dessous. Aucun changement n'est apporté aux stratégies de placement du fonds.

Nom du fonds Catégorie du fonds Cote de risque

précédente Nouvelle cote de

risque Portefeuille Focus

conservateur IPC Revenu fixe mondial

équilibré Faible Faible à moyen

2. Changements apportés aux distributions des titres à revenu fixe

Counsel a revu la distribution fixe mensuelle de chaque série du portefeuille des Essentiels revenu IPC et du portefeuille revenu conservateur IPC comme suit :

Série à distribution fixe Distributions mensuelles par titre Série A 0,035 $ (était de 0,02 $) Série F 0,040 $ (était de 0,03 $) Série I 0,045 $ (était de 0,04 $)

3. Changements apportés aux politiques de distribution

À partir du mois de novembre 2022, nous modifierons les politiques de distribution des fonds ci-dessous afin de verser des distributions mensuelles des revenus nets excluant les gains en capital. Les distributions de ces fonds étaient auparavant annuelles. Ces fonds continueront de distribuer les gains en capital annuellement.

La politique modifiée assurera une répartition plus régulière des revenus d'intérêt et de dividende pour les investisseurs tout au long de l'année. Toutes ces solutions de placement continueront de verser une distribution de fin d'année en décembre qui comprendra tous les revenus ou gains en capital restants.

Portefeuille des Essentiels équilibré IPC

Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC

Portefeuille des Essentiels croissance IPC

Portefeuille des Essentiels actions IPC

Portefeuille Focus conservateur IPC

Portefeuille Focus équilibré IPC

Portefeuille Focus croissance IPC

Portefeuille Focus actions IPC

Counsel Retirement Preservation Portfolio

Counsel Retirement Foundation Portfolio

Counsel Retirement Accumulation Portfolio

Counsel Conservative Portfolio

Counsel Balanced Portfolio

Counsel Growth Portfolio

Counsel All Equity Portfolio

À propos de Services de portefeuille Counsel Inc.

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. («?IPC Inc.?»). Avec 4,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 30 septembre 2022, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

