Lightspeed nomme JD St-Martin au poste de président

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Lightspeed Commerce Inc. (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), la plateforme de commerce tout-en-un qui permet aux entreprises du monde entier de simplifier, de se développer et d'offrir une expérience client exceptionnelle, a annoncé aujourd'hui la promotion de JD St-Martin au poste de président.

Dans ce rôle, JD St-Martin ira au-delà de ses responsabilités de chef des revenus et supervisera dorénavant l'orientation stratégique et le rendement global pour tous les secteurs de Lightspeed.

«JD a été un leader incroyable chez Lightspeed depuis qu'il a rejoint nos rangs il y a plus de trois ans, et un acteur essentiel pour stimuler notre croissance à un moment déterminant», a déclaré JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed. «Ces changements nous permettront d'affiner notre équipe de direction, en confiant la responsabilité de la performance de chaque secteur au même individu, qui est ainsi responsable du succès de notre mise en marché et de nos clients. J'ai hâte de continuer à collaborer avec JD dans ses nouvelles fonctions, alors que nous nous concentrons sur la croissance dans nos secteurs clés.»

«Le rôle que joue Lightspeed pour soutenir ses clients dans les secteurs du commerce de détail et de l'hospitalité n'a jamais été aussi important», a déclaré M. St-Martin. «Alors que les détaillants et les restaurateurs composent avec les pénuries de personnel, les retards dans la chaîne d'approvisionnement et l'inflation, la technologie les aidera à trouver de meilleures pratiques et à mieux comprendre leurs activités pour traverser cette période d'incertitude. Les propriétaires d'entreprises doivent savoir reconnaître que le moment est venu d'innover et d'adopter le changement. C'est un véritable honneur d'aider nos clients à avancer et à prospérer, quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés.»

M. St-Martin a rejoint Lightspeed en mai 2019 dans le cadre de l'acquisition de Chronogolf, une entreprise SaaS qu'il a cofondée en 2013, et en juillet 2020, il est devenu le vice-président principal des ventes internationales de Lightspeed. Avant de fonder Chronogolf, M. St-Martin a travaillé dans le domaine du capital de risque et du capital-investissement chez Teralys Capital à Montréal et GE Equity à Londres, au Royaume-Uni.

Michael DeSimone, chef des affaires commerciales de Lightspeed, quittera l'entreprise à la fin de l'année 2022. M. DeSimone, qui a rejoint Lightspeed lors d'une acquisition en 2020 en tant que chef de la direction de ShopKeep, a dirigé de main de maître l'intégration d'un certain nombre d'acquisitions par Lightspeed au cours de son mandat au sein de l'entreprise.

