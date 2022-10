1 700 ans de sagesse de bouddhisme coréen concentrée dans la temple food : pourquoi le monde s'y intéresse ?





SÉOUL, Corée du Sud, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- « La temple food m'aide à trouver la paix et la tranquillité intérieures », ont déclaré des clients qui ont gouté la temple food, ou nourriture des temples, au Balwoo Gongyang, un restaurant éphémère situé au coeur de Manhattan, dans la ville de New York. Quelle est la philosophie de la temple food qui a réussi à apaiser les New-yorkais ?

La temple food est un repas mangé par les moines et les nonnes dans les temples. Toutefois, elle va bien au-delà de la nourriture. Elle implique d'apprécier la sincérité de tous ceux qui ont travaillé dur pour que le repas soit préparé, en tenant compte de tout le processus allant de la culture des ingrédients jusqu'à la préparation de la nourriture en appliquant les enseignements de Bouddha et en se cultivant soi-même.

En outre, la temple food est actuellement reconnue comme un nouveau régime alternatif à un moment où la crise climatique menace l'avenir de l'humanité. La temple food est remplie de sagesse pour une vie durable car elle comprend des ingrédients récoltés dans le cadre d'une culture respectueuse de l'environnement, un régime alimentaire sans viande à faible émission de carbone, une recette qui utilise tous les ingrédients et un service appelé « Barugongyang », qui implique de boire l'eau après l'avoir versée dans un bol (« Baru ») puis de l'essuyer.

Pour toutes ces raisons, le monde s'intéresse beaucoup à la temple food. Elle est présentée comme un « goût de la Corée » dans le monde entier. En outre, la cheffe nonne bouddhiste Jeong Kwan, qui a reçu une attention mondiale avec la série Netflix, « Chef's Table », a animé un atelier de Barugongyang et fait la démonstration de cette cuisine lors du cinquième événement « Encounter with Korean Traditional Buddhist Culture » qui s'est tenu à New York en août 2022. Elle a présenté les valeurs bouddhistes pour la nature et l'environnement lors de l'événement, recevant des critiques favorables des New-yorkais.

La temple food est également populaire parmi ceux qui rêvent de devenir chefs. En mai dernier, le Corps culturel du bouddhisme coréen a signé un accord avec Le Cordon Bleu et le Centre culturel Coréen en France pour l'enseignement de la temple food coréenne, suivi d'une conférence spéciale et d'une dégustation de temple food.

Le Cordon Bleu London a inclus la temple food coréenne dans le programme du diplôme en Arts culinaires végétaux en 2021. Des cours spéciaux sur la temple food sont dispensés dans de nombreuses écoles, notamment dans le lycée hôtelier Bougainville à Nantes en France et à l'université de Californie à Berkeley aux États-Unis. Le nombre de personnes qui souhaitent apprendre la temple food augmente également.

Si vous prévoyez de visiter la Corée, vous pourrez facilement déguster des plats de temple food à Séoul. Vous pouvez simplement visiter le Korean Temple Food Center à Insa-dong, l'une des attractions touristiques, et suivre le cours d'une journée « Let's learn Korean Temple food » dispensé en anglais tous les samedis matins.

Si vous manquez de temps, il est possible de réserver une table au Balwoo Gongyang, un restaurant où vous pourrez déguster des plats de temple food. Ce restaurant a gagné le 1 étoile au guide Michelin pendant trois années consécutives et utilise des ingrédients de saison. Si vous souhaitez rassasier votre corps et votre esprit avec de la nourriture authentique à l'automne, pourquoi ne pas visiter la Corée ?

