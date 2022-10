Persistent franchit une étape importante en atteignant un milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé





Croissance des revenus de 5,8 % par rapport au trimestre précédent et de 40,2 % par rapport à l'année précédente

Résumé de la nouvelle

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 30 septembre 2022



Q2FY23 Marge (%) Croissance en glissement

trimestriel Croissance en glissement

annuel Chiffre d'affaires (en millions USD) 255,56

(5,8 %) 40,2 % Chiffre d'affaires (en millions INR) 20 486,41

9,1 % 51,6 % BAIIDA (en millions INR) 3 679,64 18,0 % 10,4 % 64,0 % Bénéfices avant impôt (en millions INR) 2 956,04 14,4 % 4,9 % 35,8 % Bénéfices après impôt (en millions INR) 2 200,14 10,7 % 4,0 % 36,0 % BPA (INR) 29,61**

3,9 % 39,9 %

* Croissance à taux de change constant 6,6 % par rapport au trimestre précédent

** Pour le calcul du BPA, les actions détenues par ESOP Trust sont exclues

Anand Deshpande, fondateur, président et directeur général, Persistent :

« Alors que nous franchissons le cap du milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé et des 2 000 Crore INR de chiffre d'affaires trimestriel, je tiens à remercier tous les employés, clients et partenaires qui ont contribué à notre parcours de croissance tout au long du chemin. Nous avons atteint cette étape importante grâce à une passion et une persévérance continues. »

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« Nous sommes fiers d'annoncer un autre trimestre de forte performance, puisque nous avons dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé, affichant une croissance séquentielle de 5,8 % et de 40,2 % d'une année sur l'autre. Nous sommes également heureux d'annoncer que Persistent fait partie de trois indices de la Bourse nationale indienne : le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty Midcap Liquid 15. Notre élan soutenu n'aurait pas été possible sans la confiance et le soutien permanents de nos clients, partenaires et employés. »

Deuxième trimestre de l'année fiscale 23 - Gains et résultats des clients

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s'élevaient à 367,8 millions de dollars en valeur contractuelle totale (TCV) et à 271,2 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (ACV).

Parmi les principales réussites du trimestre, citons :

Logiciels, Hi-Tech et industries émergentes

Mise en place d'un centre d'excellence en matière de services professionnels pour une entreprise leader dans le domaine des logiciels d'entreprise connectés

Lancement d'un centre de développement dédié afin de faire évoluer la livraison de produits logiciels pour un leader des solutions logicielles de gestion des risques et de l'environnement

Développement d'une application mobile multilingue de streaming vidéo OTT pour une entreprise leader dans le domaine des médias numériques

Banque, services financiers et assurances

Fournir une expertise Salesforce spécifique au secteur afin d'améliorer l'expérience client pour une grande entreprise de fintech

Conception d'une plateforme d'intégration pour structurer les API et garantir des services sans faille aux clients d'un pionnier de l'investissement embarqué

Former une équipe d'ingénierie élargie pour développer une plateforme automatisée de tarification et de risque basée sur les données pour une licorne fintech

Soins de santé et sciences de la vie

Tirer parti de l'expertise du secteur et de la plateforme pour soutenir le centre d'excellence en automatisation d'une société de services biopharmaceutiques

Refonte des applications et mise en place de capacités de développement continu pour simplifier l'écosystème B2B d'une compagnie d'assurance maladie

Prix et reconnaissances

Actualités du trimestre

À propos de Persistent

Avec plus de 22 000 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

