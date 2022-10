Bartek finalise la première phase de renforcement des capacités





Bartek Ingredients, le plus grand producteur mondial d'acide malique et d'acide fumarique de qualité alimentaire, annonce la fin de la première phase du renforcement de 160 millions USD de ses capacités en matière d'acide malique et fumarique.

La mise en service et le démarrage du nouveau système de réacteur à anhydride maléique de la société, fourni par MAN Energy pour 20 millions USD, ajoutera une capacité de 22 000 de tonnes métriques aux trois réacteurs actuels à anhydride maléique de Bartek.

"Il s'agit là du premier jalon majeur dans le renforcement des capacités en acide malique et fumarique", déclare John Burrows, PDG de Bartek. "Cela affirme notre leadership mondial et notre engagement à fournir ces ingrédients alimentaires critiques de manière fiable, régulière et de la plus haute qualité durant les années à venir."

Et Burrows d'ajouter: "Cette nouvelle installation nous donne non seulement la capacité de développer notre activité mondiale dans le secteur des acides, mais aussi des capacités supplémentaires pour produire de nouveaux produits comme le malate de sodium Pecmatetm et d'autres produits spécialisés fabriqués à partir d'acide malique et fumarique."

Bartek organisera une cérémonie d'inauguration formelle avec des représentants du gouvernement canadien et des personnalités locales dans les mois à venir. Pour plus d'informations, veuillez visiter bartek.ca ou contacter Bartek à l'adresse [email protected].

À propos de Bartek Ingredients

Depuis plus de 50 ans, Bartek Ingredients Inc. est un chef de file mondial de la fabrication d'acide malique, d'acide fumarique, et d'anhydride maléique. Basé à Stoney Creek, dans l'Ontario, au Canada, Bartek emploie 120 personnes réparties dans ses deux sites de production, situés dans le sud de l'Ontario. Les installations de Bartek sont enregistrées selon la norme ISO 9001:2015. Détenant également la certification BRC relative à la norme mondiale pour la sécurité alimentaire, Bartek distribue ses produits dans plus de 40 pays. Avec un nouveau propriétaire en 2019 et d'importants investissements, la présence de Bartek dans le secteur de l'alimentation et des boissons continue d'être renforcée par des produits et services hautement innovants qui utilisent une expertise approfondie en produits et des connaissances en applications afin de répondre aux besoins du secteur. Pour plus d'informations sur Bartek, visitez bartek.ca/.

