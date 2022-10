Huawei et ses partenaires explorent la conservation de la nature grâce à la technologie à l'occasion du Huawei Connect 2022 de Paris





PARIS, 20 octobre 2022 /CNW/ - Le troisième arrêt de la tournée mondiale de HUAWEI CONNECT 2022 a débuté lundi, à Paris. Le thème de l'événement est « Unleash Digital » (Libérer le numérique). Parmi les principaux sujets explorés par les chefs de file de l'industrie, les experts et les partenaires des secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et du développement écologique, mentionnons l'exploitation de la productivité numérique, la promotion du virage écologique et numérique de l'Europe et la création d'écosystèmes numériques plus performants.

Lors de l'événement, Huawei a organisé une conférence en après-midi et une discussion de groupe axé sur le rôle déterminant des nouvelles technologies dans la protection de la nature en Europe, tout en présentant la nouvelle publication Tech4Nature - Solutions in Focus.

Développé dans le cadre du partenariat Tech4Nature entre l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei, Tech4Nature - Solutions in Focus analyse les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie pour obtenir des résultats efficaces en matière de conservation de la nature. La publication présente en détail 22 projets dans 19 pays.

« Il existe de toute évidence un élan croissant et une adhésion de la communauté de la conservation pour utiliser davantage la technologie, mais aussi pour mettre au point et créer de nouvelles façons de l'appliquer. Le déploiement approprié de la technologie contribuera à assurer des avantages plus durables de son application afin de parvenir à des mesures de conservation équitables et efficaces », a déclaré James Hardcastle, directeur du développement du programme de l'UICN pour les aires protégées.

Lors de la session, l'ONG Rainforest Connection a présenté les différents projets Nature Guardian qu'elle mène en Europe avec Huawei et différents partenaires locaux dans les écosystèmes des océans, des zones humides et des forêts.

« Rainforest Connection utilise l'IA et l'analyse de mégadonnées alimentées par Huawei Cloud pour surveiller la biodiversité et protéger les écosystèmes du monde entier. En exploitant la puissance du son, nous sommes en mesure de suivre des milliers d'espèces dans le monde entier et de détecter automatiquement la présence d'activités illégales », a déclaré Bourhan Yassin, chef de la direction de Rainforest Connection.

Les technologies acoustiques sont actuellement utilisées dans le cadre de projets en Europe comme la surveillance des dauphins et des baleines au large de la côte sud de l'Irlande et l'étude de l'impact du changement climatique sur la vie des oiseaux et des amphibiens dans les zones humides d'Autriche. Les projets de Nature Guardian en Italie et en Grèce mettent l'accent sur la prévention de l'exploitation forestière illégale, du braconnage et d'autres activités humaines dommageables.

La Fondation Porini, de Suisse a également présenté le projet pilote qu'elle mène en Suisse avec ses partenaires UICN et Huawei. Le projet vise à améliorer la comptabilisation des puits de carbone dans les zones forestières protégées. La Fondation Porini a développé une application de stockage du carbone forestier basée sur l'infonuagique, la chaîne de blocs et l'imagerie satellite de précision pour renforcer la transparence et la traçabilité des transactions relatives aux puits de carbone forestiers et assurer la gestion et l'utilisation durables des ressources forestières.

La séance s'est terminée par une table ronde sur la façon dont la technologie numérique peut permettre une transformation écologique en Europe, avec des partenaires de TECH4ALL , universitaires, et représentants d'organisations industrielles explorant les carnets stratégiques et technologiques pour atteindre cet objectif.

Les participants à la conférence sont également invités à visiter le kiosque d'exposition de TECH4ALL sur place pour en savoir plus sur les autres projets favorisant l'inclusion numérique TECH4ALL qui est en cours en Europe. Il y a notamment un premier projet de ce type en Norvège qui a été déployé en 2021 et en 2022 pour sauver de l'extinction le saumon sauvage de l'Atlantique, une espèce en voie de disparition. La solution utilise des caméras associées à un système de barrières basé sur l'intelligence artificielle permettant d'identifier le saumon du Pacifique (une espèce envahissante, un concurrent agressif pour les ressources et un reproducteur prolifique) et le diriger vers un bassin de rétention, ce qui était auparavant impossible à réaliser. Dans le volet consacré à l'éducation de TECH4ALL, le projet France DigiTruck a également été dévoilé, présentant la formation gratuite en compétences numériques offerte pour renforcer l'autonomie des communautés dans le besoin, notamment les jeunes au chômage et les personnes âgées.

Pour en savoir plus sur les projets TECH4ALL de Huawei :

https://www.huawei.com/en/tech4all/

Suivez le compte Twitter de Huawei TECH4ALL :

@HUAWEI_TECH4ALL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1925095/1.jpg

SOURCE Huawei

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 20:59 et diffusé par :