Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Brigitte Pelletier est nommée, à compter du 21 octobre 2022, secrétaire générale associée, chargée du Secrétariat aux emplois supérieurs, au ministère du Conseil exécutif. Mme Pelletier est sous-ministre du Ministère de la Sécurité publique.

Ministère de l'Éducation

Mme Carole Arav est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère de l'Éducation. Mme Arav est sous-ministre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Annick Laberge est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Laberge est sous-ministre du ministère du Tourisme.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Mme Marie-Josée Lizotte est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Mme Lizotte est sous-ministre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ministère des Finances

M. William Floch est nommé, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre adjoint chargé du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise au ministère des Finances. M. Floch est secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Justice

M. Yan Paquette est nommé, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère de la Justice. M. Paquette est sous-ministre associé à ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Alain Sans Cartier est nommé, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. Sans Cartier est sous-ministre du ministère de l'Éducation.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Mme Line Drouin est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Mme Drouin est sous-ministre du ministère de la Justice.

Ministère de la Sécurité publique

M. Marc Croteau est nommé, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère de la Sécurité publique. M. Croteau est sous-ministre du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ministère du Tourisme

Mme Audrey Murray est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère du Tourisme. Mme Murray est ex-présidente de la Commission des partenaires du marché du travail.

Ministère du Travail

Mme Anne Racine est nommée, à compter du 21 octobre 2022, sous-ministre du ministère du Travail. Mme Racine est sous-ministre adjointe au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

