Des cadeaux qui répandent la joie et luttent contre la perte de biodiversité

TORONTO, 20 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) offre au public d'aider à freiner la perte d'espèces en adoptant symboliquement des espèces en cadeau.



Le WWF a récemment publié le Rapport Planète vivante qui a révélé que les populations d'espèces suivies ont décliné de 69 % en moyenne depuis 1970. Le programme d'adoption symbolique du WWF-Canada permet aux citoyen.ne.s d'avoir chez eux et elles leurs espèces favorites, tout en soutenant les efforts de conservation visant à renverser ce déclin. Chaque trousse d'adoption coute entre 50 $ et 100 $ et vient avec une ou deux peluches, un certificat d'adoption personnalisé et une affiche éducative. La personne choyée peut ainsi en savoir plus sur l'espèce et la façon dont l'adoption symbolique a un impact sur le terrain.

« Il y a d'innombrables cadeaux parmi lesquels choisir pour les fêtes chaque année, mais très peu ont un impact positif aussi durable qu'une adoption symbolique. Développer un cadeau qui aide à freiner la perte de biodiversité, à restaurer la nature et à lutter contre les dérèglements climatiques est un rêve pour toute personne qui aime les animaux et la nature, et a l'écologie à coeur, » a dit Scott Sandison, vice-président Dons des collectivités du WWF-Canada.

Les nouvelles espèces offertes cette année incluent le rorqual à bosse, le grizzli, le jaguar noir, la pieuvre géante du Pacifique et la famille d'éléphants d'Afrique. Parmi les nouveautés se trouve aussi Panu le Panda, un ourson en peluche spécialement conçu pour les bébés et les jeunes enfants.

Bien entendu, les espèces les plus populaires ? comme le narval, l'ours polaire, le caribou, le tigre, le paresseux et nos familles d'orangs-outans et de pandas ? sont de nouveau en inventaire!

Magasinez notre collection complète de plus de 30 espèces à wwf.ca/boutique.???

Découvrez les nouvelles espèces :

Chaque peluche est conçue avec l'aide des expert.e.s des espèces du WWF pour intégrer les traits particuliers et réels des espèces.

Le rorqual à bosse : Cette belle baleine est reconnue pour ses envoutantes chansons sous-marines. Comme tout mammifère marin, elle est affectée par les collisions avec les bateaux, la pollution, les empêtrements dans les engins de pêche et le bruit sous-marin d'origine humaine. Fidèle aux rorquals à bosse de l'océan, notre peluche est foncée sur le dos avec un ventre clair et strié.

Le grizzli : Cette peluche est une représentation conforme de cet ours monumental qui habite les montagnes Rocheuses et certaines régions de la forêt boréale et de la toundra arctique.

Le jaguar noir : Il peut vous sembler tout noir, mais il a des taches comme les autres jaguars. Si vous regardez de près, notre peluche jaguar a aussi des taches qu'on appelle des ocelles.??

La pieuvre géante du Pacifique : Notre peluche a une représentation de ventouses sous ses huit tentacules, lesquelles servent aux pieuvres à gouter, sentir et agripper des objets ou des proies.??

La famille des éléphants d'Afrique : Le lien profond et durable qui existe entre les éléphantes et leurs éléphanteaux nous a inspiré cet ensemble. Les peluches ont d'immenses oreilles, car celles-ci rafraichissent les éléphants dans la chaleur de la savane africaine.

D'autres façons de contribuer :?

Le WWF-Canada offre une variété d'autres options écologiques qui vous faciliteront la chasse au cadeau idéal.??

Vêtements : Montrez votre amour des animaux sauvages et de la nature avec la collection de vêtements griffés du WWF-Canada! Choisissez parmi les chandails à capuchon, les chaussettes à motifs d'espèce et les t-shirts pour adulte, enfant et jeune enfant.

Vêtements d'extérieur : Restez au chaud avec nos mitaines en laine éthique, notre tuque et notre foulard en coton 100 % biologique, évidemment dans les tons du panda et dotés du logo emblématique.

Cartes de souhaits : Plusieurs espèces offertes en adoption sont aussi disponibles sous format de carte seulement, avec une photo exceptionnelle pour souhaiter de joyeuses fêtes.

Cadeaux virtuels : Sans emballage ni frais de poste, ces cadeaux pas compliqués sont peut-être virtuels, mais leur impact est bien réel pour les écosystèmes et les espèces qu'ils aident. En cette saison des fêtes, ajoutez « Préservons les prochaines générations d'ours polaires » (20 $) ou « Luttons contre la crise climatique avec la nature » (70 $) à votre liste de souhaits.

?Voici comment commander :??

Visitez wwf.ca/boutique ou appelez au 1 800 26-PANDA.??

Nous garantissons que toutes les commandes placées au plus tard le 13 décembre (le 9 décembre pour les adresses rurales) seront livrées à temps pour les fêtes. La livraison express est disponible.?

La livraison est gratuite avec l'achat de deux trousses d'adoption ou plus (ou les commandes de 90 $ et plus) à la même adresse au Canada. ??



À propos du WWF-Canada?

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

