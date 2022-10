Exo salue l'arrivée de la nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Exo souligne l'arrivée en poste de la Vice-première ministre et députée de Louis-Hébert, Madame Geneviève Guilbault, comme nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable. Exo entend engager rapidement de fructueuses discussions avec Madame la Ministre au sujet du développement durable de l'offre des transports collectif et adapté afin de répondre à l'évolution des besoins des usagers. Les défis de financement et de pénurie de main-d'oeuvre seront certainement des éléments de collaboration avec Madame Guilbault. Exo tient à souligner que cette nomination dénote le sérieux que le gouvernement accorde aux enjeux de mobilité à travers le Québec, au développement du transport collectif et à la lutte aux changements climatiques.

Alors que la congestion routière est déjà de retour aux niveaux prépandémiques, le transport collectif s'impose comme une solution de mobilité efficace. Le développement du transport collectif est également un incontournable pour lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre liées au transport de personne.

Exo tient également à féliciter Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, responsable du développement économique régional, qui devient également ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Nous offrons notre collaboration à Monsieur le Ministre à titre de partenaire des grands projets de transport de la région métropolitaine de Montréal.

Rappelons que le territoire d'exo couvre également les couronnes nord et sud de l'île de Montréal et qu'à ce titre, nous serons amenés à collaborer avec les ministres régionaux des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie. Exo tient plus particulièrement à féliciter Madame Suzanne Roy, qui a siégé jusqu'en 2021 au conseil d'administration d'exo, pour sa nomination à titre de ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

«?Exo continuera d'être un partenaire collaboratif de premier plan de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Nous mettrons toute l'expertise de nos équipes au service du développement de la mobilité durable dans la région métropolitaine de Montréal?», a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

