Le premier ministre du Québec dévoile la composition de son Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé aujourd'hui, avec fierté, la composition de son Conseil des ministres. Au total, 30 personnes ont été nommées, dont 14 femmes, ce qui place le Conseil en zone paritaire. Le premier ministre a notamment souligné que, pour une première fois dans l'histoire du Québec, une femme autochtone accède à un poste de ministre.

La répartition des responsabilités au sein de ce Conseil des ministres est la suivante :

M. François Legault

Premier ministre

Mme Geneviève Guilbault

Vice-première ministre

Ministre des Transports et de la Mobilité durable

M. Eric Girard

Ministre des Finances

Ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Mme Sonia LeBel

Ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

M. Christian Dubé

Ministre de la Santé

Mme Christine Fréchette

Ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Pierre Fitzgibbon

Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Ministre responsable du Développement économique régional

Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Mme Pascale Déry

Ministre de l'Enseignement supérieur

M. Benoit Charette

Ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Ministre responsable de la région des Laurentides

Mme Andrée Laforest

Ministre des Affaires municipales

Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

M. Simon Jolin-Barrette

Ministre de la Justice

Mme Martine Biron

Ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Ministre responsable de la Condition féminine

M. Bernard Drainville

Ministre de l'Éducation

Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Mme Caroline Proulx

Ministre du Tourisme

Ministre responsable de la région de Lanaudière

M. Mathieu Lacombe

Ministre de la Culture et des Communications

Ministre responsable de la Jeunesse

Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Mme Isabelle Charest

Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

M. Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux

Mme Sonia Bélanger

Ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

M. Jean-François Roberge

Ministre de la Langue française

Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Ministre responsable des Institutions démocratiques

Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

Ministre responsable de la Laïcité

Mme Chantal Rouleau

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

M. François Bonnardel

Ministre de la Sécurité publique

Ministre responsable de la région de l'Estrie

Mme Suzanne Roy

Ministre de la Famille

Ministre responsable de la région de la Montérégie

M. Éric Caire

Ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Mme Kateri Champagne Jourdain

Ministre de l'Emploi

Ministre responsable de la région de la Côte-Nord

M. André Lamontagne

Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Mme France-Élaine Duranceau

Ministre responsable de l'Habitation

Mme Maïté Blanchette Vézina

Ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

M. Christopher Skeete

Ministre délégué à l'Économie

Ministre responsable de la Lutte contre le racisme

Ministre responsable de la région de Laval

M. Jonatan Julien

Ministre responsable des Infrastructures

Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

M. Jean Boulet

Ministre du Travail

Ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

M. Ian Lafrenière

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Autres responsabilités :

M. Éric Lefebvre

Whip en chef du gouvernement*

M. Mario Laframboise

Président du caucus du gouvernement*

*Ces personnes ne font pas partie du Conseil des ministres.

Création du Comité sur l'économie et la transition énergétique

Le premier ministre a également annoncé la création du Comité sur l'économie et la transition énergétique qu'il présidera lui-même. Ce comité va être composé des ministres de l'Économie, des Finances, de l'Environnement, des Relations avec les Premières Nations et les Inuit ainsi que de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Sophie Brochu.

Citation :

« Le 3 octobre 2022, les Québécoises et les Québécois nous ont donné un mandat clair : celui de continuer à travailler pour eux. Ce témoignage de confiance vient avec de très grandes responsabilités et je suis heureux de pouvoir compter un des conseils des ministres les plus forts de notre histoire. On va tout faire pour être au service du Québec. On va être votre gouvernement. »

François Legault, premier ministre du Québec

