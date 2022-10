Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Yarmouth





YARMOUTH, NS, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Chris d'Entremont, député de Nova-Ouest, de l'honorable Colton LeBlanc, Ministre de la Commission de la fonction publique, ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes et ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, de Pam Mood, mairesse de la ville de Yarmouth, de John Cunningham, préfet de la municipalité du district de Yarmouth, de Danny Muise, préfet de la municipalité du district d'Argyle, de Nicole Albright, du comité directeur du projet d'agrandissement du Mariners Centre et de Wade Cleveland, président du conseil d'administration du Mariners Centre.

Date : Vendredi 21 octobre 2022



Heure : 15 h (HAA)



Lieu : Mariners Centre

45, promenade Jody Shelley

Yarmouth (Nouvelle-Écosse) B5A 4B2

