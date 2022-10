Conseil des ministres: Inno-centre salue la nomination des ministres responsables du développement économique des PME





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Inno-centre tient à féliciter monsieur Pierre Fitzgibbon pour ses nominations aux titres de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de responsable de la Métropole et de la région de Montréal et de responsable du Développement économique régional. Les nouvelles responsabilités confiées à monsieur Pierre Fitzgibbon lui fourniront les leviers nécessaires pour allier développement économique, transition énergétique et développement durable. En accordant sa confiance à monsieur Fitzgibbon, le premier ministre François Legault envoie un signal fort que le gouvernement souhaite continuer à accroître la productivité des entreprises, à stimuler l'innovation et à assurer le développement durable du Québec dans toutes ses régions.

En tant qu'organisation mandatée pour appuyer les PME dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires, Inno-centre est aux premières loges pour constater la transformation accélérée des entreprises québécoises, amorcée depuis déjà quelques années. D'expérience, nous savons que le ministre Fitzgibbon, appuyé de ses collègues, dont Christopher Skeete, saura poursuivre sa stratégie de développement économique qui déjà, porte fruit. Pour preuve, la performance économique récente du Québec au sein de la fédération canadienne parle d'elle-même.

Inno-centre tient également à féliciter monsieur André Lamontagne pour sa nomination à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et de responsable de la région du Centre-du-Québec. Le secteur agroalimentaire est un pilier important de l'économie du Québec et le ministre Lamontagne a démontré au cours de son dernier mandat qu'il partage la vision économique du gouvernement, notamment en investissant davantage dans le secteur de la transformation alimentaire avec comme objectif d'augmenter la productivité des entreprises, favoriser l'exportation et contribuer à l'essor de l'industrie. Inno-centre est confiant que le renouvellement du mandat du ministre Lamontagne lui permettra de poursuivre sa stratégie d'autonomie alimentaire durable.

« Nous sommes très enthousiastes de poursuivre notre collaboration avec le ministre Fitzgibbon et le ministre Lamontagne et nous sommes impatients de rencontrer le ministre délégué à l'économie Christopher Skeete. Nous espérons pouvoir échanger rapidement avec ces derniers sur leur vision économique pour les prochaines années. Nous adhérons pleinement à la stratégie du gouvernement qui place l'innovation, la productivité et le développement durable au coeur de ses priorités afin de stimuler l'économie dans toutes les régions du Québec. Dans ce contexte, Inno-centre est heureux de contribuer aux efforts déployés dans l'accompagnement de nos PME. Nos entreprises sont dynamiques, innovantes et démontrent jour après jour qu'elles peuvent se tailler une place parmi les meilleures au monde, à condition que nous continuions d'investir dans la transformation de nos PME », a déclaré monsieur Claude Martel, président et chef de la direction d'Inno-centre.

À propos d'Inno-centre

Depuis 35 ans, Inno-centre offre des conseils d'affaires à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 125 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de quelque 600 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal.

