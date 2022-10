LYNX AIR NOMME JAMES (JIM) SULLIVAN AU POSTE DE CHEF DE L'EXPLOITATION





Cadre chevronné dans le domaine de l'aviation, M. Sullivan se joint à l'équipe de Lynx à compter d'aujourd'hui, au moment où la compagnie aérienne se prépare à étendre ses activités aux États-Unis.

CALGARY, AB, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Lynx Air (Lynx), la compagnie aérienne ultra-abordable du Canada, a annoncé aujourd'hui que Jim Sullivan se joint à la compagnie à titre de chef de l'exploitation à compter du 18 octobre. M. Sullivan possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'exploitation aérienne, à titre de pilote et de cadre de compagnie aérienne. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de vice-président des opérations aériennes chez JetBlue Airways.

M. Sullivan se joint à Lynx à un moment critique du développement de la compagnie aérienne, qui prévoit d'étendre son réseau aux États-Unis et de faire passer sa flotte à 10 avions au cours des 12 prochains mois. Il dirigera une équipe de près de 200 pilotes, membres du personnel de cabine et autres professionnels de la compagnie de transport aérien et sera responsable de tous les aspects des opérations de la compagnie, y compris les opérations de vol, le personnel de cabine, les opérations aéroportuaires, les opérations techniques, la sûreté et la sécurité.

« J'ai toujours eu une passion pour le vol et l'aviation. Le marché canadien de l'aviation offre beaucoup de possibilités à l'heure actuelle, et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de me joindre à une compagnie aérienne en démarrage comme Lynx, a déclaré M. Sullivan. Je me réjouis à l'idée d'aider Lynx à s'acquitter de sa mission de rendre le transport aérien abordable pour tous les Canadiens. »

« Nous sommes ravis d'accueillir un cadre supérieur du calibre de Jim dans l'équipe de direction de Lynx, a affirmé Merren McArthur, cheffe de la direction de Lynx. Nous avons mené une vaste recherche à l'échelle mondiale, et Jim était le candidat qui se démarquait par son excellence, offrant un mélange parfait d'expériences en exploitation aérienne, passant d'une entreprise en démarrage à un transporteur à très faible coût. Il a la réputation de donner confiance aux équipes grâce à son style de leadership collaboratif, et nous savons qu'il s'adaptera très bien à la culture de Lynx. »

Lynx en est maintenant à son septième mois d'activités et exploite actuellement six nouveaux Boeing 737. La compagnie aérienne dessert actuellement 10 destinations au Canada. Plus tard cet hiver, Lynx étendra son réseau aux États-Unis, avec des services vers Phoenix, Las Vegas, Orlando et Los Angeles. Pour en savoir plus et réserver un vol dès aujourd'hui, visitez flylynx.com .

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à des tarifs très bas, un parc de nouveaux appareils Boeing 737 à la fine pointe et une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée disposant du soutien financier et de l'expertise industrielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu et exploité par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO 2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

SOURCE Lynx Air

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 18:11 et diffusé par :