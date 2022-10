La FQPPU souhaite rencontrer la ministre Pascale Déry





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) se réjouit de la décision du premier ministre de conserver un ministère distinct pour l'enseignement supérieur et salue la nomination de Mme Pascale Déry comme ministre de l'Enseignement supérieur.

Le Conseil fédéral de la FQPPU, regroupant des représentant-e-s élu-e-s des professeur-e-s des 18 universités québécoises et qui se réunissait aujourd'hui même, demande à la ministre de rencontrer les représentant-e-s de la Fédération afin de pouvoir amorcer très prochainement des échanges au sujet des enjeux majeurs touchant la mission, les orientations et le financement des universités.

Les membres de la Fédération sont en effet très inquiètes et inquiets des dysfonctionnements qui affectent nos institutions universitaires. Elles et ils estiment que cette situation mérite une attention soutenue et imminente, eu égard notamment à l'importance des impacts laissés par la pandémie sur le milieu de la recherche et de l'enseignement.

La FQPPU est impatiente de rencontrer Mme Déry pour entamer ces échanges, dans la perspective d'assurer le maintien du service public et de la qualité des activités universitaires.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

