Communiqué En bref du 20 octobre : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Direction nord

Entre le boulevard Henri-Bourassa et la sortie 12 (boulevard Samson, boulevard Notre-Dame, boulevard Saint-Martin), incluant le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture de 2 voies sur 4, de jeudi 22 h à vendredi 6 h.

A-25 | TUNNEL

Entre Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) et Longueuil

Direction sud

Entre la sortie 4 (centre-ville) et l'entrée de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Fermeture complète, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : via la sortie 4 pour avenue Souligny, rue Dickson sud, rue Notre-Dame Est, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier.

Camions (4,25 m et plus) : via les rues Dickson nord et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke ouest et boulevard Pie-IX.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

L'entrée de la rue Sherbrooke . Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga

. Détour via les rues De Boucherville et Hochelaga L'entrée des rues Tellier et des Futailles déjà fermée (longue durée)

Direction nord

Fermeture de 1 voie sur 3 dans le tunnel, de jeudi 22 h à vendredi 5 h.

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Montréal (arr. Montréal-Nord) et Laval

Dans les deux directions

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète du pont, de jeudi 23 h à vendredi 5 h (sud) et 5 h 30 (nord)

Détours :

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et A-440 est

: via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord et A-440 est Direction sud : boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et les boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa.

R-138

Entre Montréal (arr. Lasalle) et Kahnawake

Direction est / vers Montréal

Sur le pont Honoré-Mercier

À la hauteur de la voie maritimes

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | CHOMEDEY

Montréal

Dans les deux directions

Entre l'A-520 et le boulevard de la Côte-Vertu, incluant le tunnel de Liesse

Circulation à contresens sur la chaussée sud, 1 voie par direction, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Note : en direction nord, fermeture de la première voie à compter de 21 h 30

Fermeture par défaut : en direction nord, l'entrée de l'A-520 ouest, Détour via les autres bretelles de l'échangeur.

A-20 | DU SOUVENIR

Beaconsfield

Direction ouest

Dans la sortie 48 (boulevard Saint-Charles)

Fermeture de 2 voies sur 4, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Dorval

Direction est

L'entrée du chemin Herron

Fermeture de l'entrée, de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Détour : via l'entrée suivante.

Montréal

Direction est

Entre la 1re Avenue et l'échangeur Saint-Pierre

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : à 21 h, la sortie 62 (1re Avenue, avenue Dollard). Détour : via la sortie 65 (boulevard Angrignon), demi-tour au boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et A-20 ouest.

Direction est

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la R-138 est

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h.

Direction ouest

Dans l'échangeur Saint-Pierre

Entre la sortie 63 (R-138 ouest, pont Honoré-Mercier) et l'entrée de la 1re Avenue

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h 50.

Détour : via la sortie 63, rue Richmond, boulevard Montréal-Toronto et l'entrée de la 1re Avenue

Fermetures par défaut :

À 22 h, la voie réservée pour les véhicules multioccupants

L'entrée de la R-138 est pour l'A-20 ouest. Détour via la bretelle pour la 1re Avenue.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée du boulevard Morgan

Fermeture complète, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à 22 h, l'entrée du boulevard des Anciens-Combattants.

Kirkland

Direction est

Entre la sortie 49 (chemin Sainte-Marie) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de jeudi 22 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Montréal

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie pour le boulevard Cavendish et l'entrée suivante

Fermeture de la desserte, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Détour : via la sortie pour le boulevard Cavendish et le boulevard de la Côte-Vertu

Fermeture par défaut : à 21 h 30, l'entrée du boulevard Cavendish.

Direction ouest

La sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu)

Fermeture de la sortie, de jeudi 20 h 30 à vendredi 5 h

Détour : via la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval), bretelle pour A-13 nord, continuer jusqu'à la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa, boulevard Gouin) et demi-tour à la rue Thimens

Autre : fermeture de la voie de desserte ouest, entre la rue Bégin et le boulevard de la Côte-Vertu. Détour via rue Bégin et boulevard de la Côte-Vertu ouest.

Direction est

Entre la sortie 64 (boulevard Cavendish) et l'entrée de l'A-520 est

Fermeture complète, vendredi de 0 h 30 à 5 h

Détour : via la voie de desserte

Fermeture par défaut : à compter de jeudi 23 h 30, l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de jeudi 23 h à vendredi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est, rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et à 22 h 45, l'entrée du boulevard Robert-Bourassa (A-10 ouest Bonaventure).

Avenue Souligny

Montréal

Direction est

Entre la rue Dickson et la sortie pour A-25 sud :

Fermeture complète, de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h

Détour : pour A-25 sud, via les rues Dickson et Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX, rue Notre-Dame, boulevard René-Lévesque, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier. Pour les usagers en direction A-25 nord, via les rues Dickson, Hochelaga et De Boucherville.

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval, Boisbriand

Dans les deux directions

Entre le boulevard Sainte-Rose et la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Gédéon--Ouimet

Circulation à contresens sur la chaussée nord (1 voie par direction), de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Note : en direction nord, fermeture de la première voie à 21 h

Fermeture par défaut : en direction sud, à compter de 21 h 30, l'entrée du chemin de la Grande--Côte / R-344. Détour : en direction ouest, via le boulevard de la Grande-Allée et bretelle pour A-640 est. En direction est, via la bretelle pour A-15 nord, sortie 20, garder la gauche pour le boulevard Desjardins ouest et bretelle pour A-15 sud.

LAURENTIDES / LANAUDIÈRE

A-15 | DES LAURENTIDES

Mirabel

Direction sud

À la hauteur de la sortie 31 (rue Charles)

Fermeture de 1 voie sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 4 h

Fermeture par défaut : la sortie 31, Détour : demi-tour à la sortie 28, via le chemin Notre-Dame.

A-640

Terrebonne

Direction ouest

Entre la sortie 38 (R-337, chemin des Anglais, chemin Gascon) et l'entrée de l'avenue Claude--Léveillée

Circulation à contresens sur la chaussée est (1 voie par direction), de jeudi 21 h à vendredi 5 h

Fermetures par défaut : en direction ouest

La sortie 35 ( boulevard des Entreprises, boulevard des Seigneurs ). Détour: demi-tour à la sortie suivante

). Détour: demi-tour à la sortie suivante L'entrée de la R-337 (chemin Gascon) pour A-640 ouest. Détour: en amont, via le boulevard des Entreprises et l'avenue Claude-Léveillée. Facultatif: via A-640 est et demi-tour dans la sortie 42-N (A-25 nord, Mascouche , Rawdon )

Note : sur l'A-640 est, fermeture de la première voie à 20 h.

Charlemagne

Dans les deux directions

À la hauteur de la sortie 52-E (A-40 est)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 22 h à vendredi 5 h

Fermeture par défaut : en direction est, la sortie 52-E. Détour : via rue Émile-Despins, chemin Saint-Charles, rue des Migrateurs et bretelle pour A-40 est. Camions : via les boulevards Céline--Dion et Notre-Dame-des-Champs, rue Notre-Dame est, boulevard Brien, rue de Lafayette et bretelle pour voie de desserte A-40 est.

R-117 | BOULEVARD CURÉ-LABELLE

Sainte-Thérèse

Direction sud

À la hauteur du boulevard Ducharme / place Fabien-Drapeau

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac, La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre les boulevards Taschereau et Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 19 h à vendredi 5 h

Fermetures par défaut : à compter de 18 h 30

L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin

. Détour via les boulevards , Matte et Marie--Victorin La voie de desserte entre les rues Papineau et Conrad-Pelletier

Les sorties 46 ( rue Salaberry ) et 47 ( rue Saint-Henri ). Détour via la sortie 52 ( boulevard Rome ) et les boulevards Marie-Victorin, Rome et Taschereau

) et 47 ( ). Détour via la sortie 52 ( ) et les boulevards Marie-Victorin, et L'entrée de la rue Salaberry. Détour via le boulevards Saint-José, Taschereau , Matte et Marie-Victorin

, Matte et Marie-Victorin L'entrée de la rue Saint-Henri. Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie--Victorin. Circulation locale à partie de la jonction des rues Saint-Henri et Saint--Laurent .

A-30 | DE L'ACIER

Châteauguay, Mercier

Direction est

À la hauteur de l'entrée de la R-138 (boulevard Saint-Jean-Baptiste)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 20 h à vendredi 6 h.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Boucherville

Direction ouest

Entre les entrées des boulevards de Montarville et de Mortagne

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h 30 à vendredi 5 h.

Sainte-Julie

Direction est

À la hauteur de l'entrée du chemin du Fer-à-Cheval

Fermeture de 1 voie sur 2, jeudi de 20 h à 23 h 59 (sous réserve).

Entre Saint-Mathieu-de-Beloeil et Mont-Saint-Hilaire

Dans les deux directions

Entre les sorties 109 (Beloeil / rue Saint-Jean-Baptiste / Saint-Mathieu-de-Beloeil) et 113 (Mont--Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu), incluant le pont Arthur--Branchaud

Circulation à contresens sur la chaussée en direction ouest (1 voie par direction), de jeudi 22 h à vendredi 4 h

Fermetures par défaut : en direction est, à compter de 21 h 30

La bretelle menant de la rue Saint-Jean-Baptiste à l'A-20 est. Détour : via la rue de l'Industrie, bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 105, via la rue Bernard-Pilon.

à l'A-20 est. Détour : via la rue de l'Industrie, bretelle pour A-20 ouest et demi-tour à la sortie 105, via la rue Bernard-Pilon. La bretelle menant de la rue Serge-Pépin à l'A-20 est. Détour : via la R-223 ( rue Richelieu ) et poursuivre sur le détour précédent.

) et poursuivre sur le détour précédent. La sortie 113 ( Mont-Saint-Hilaire / chemin des Patriotes / Saint-Charles-sur-Richelieu ). Détour : via rue Brunet, bretelle pour A-20 est et demi-tour à la sortie 115 (Grande Allée).

). Détour : via rue Brunet, bretelle pour A-20 est et demi-tour à la sortie 115 (Grande Allée). La bretelle menant de la rue Brunet à l'A-20 est. Détour : via la R-133 (chemin des Patriotes) en direction sud, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, Grande Allée et bretelle pour A-20 est.

A-30 | DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Brossard

Direction ouest

Entre Grande Allée et la sortie 67 (A-10, A-15 nord, Sherbrooke, Montréal)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 19 h 30 à vendredi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie 67 ( A-10, A-15 nord, Sherbrooke , Montréal ). Détour : continuer tout droit et demi--tour à la sortie 65 ( boulevard Matte )

). Détour : continuer tout droit et demi--tour à la sortie 65 ( ) L'entrée de Grande Allée. Détour : en direction nord, via le boulevard du Quartier. En direction sud, via la bretelle pour A-30 est et demi-tour à la sortie 73 (R-112, boulevard Cousineau, chemin de Chambly ).

Longueuil (arr. Saint-Hubert)

Direction ouest

Entre le chemin de Chambly et le boulevard Kimber

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Direction est

À la hauteur de la sortie 73 (chemin de Chambly, boulevard Cousineau, R-112)

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les deux directions

Entre les boulevards Seigneurial et de Boucherville

Fermeture de 1 voie sur 2, de jeudi 19 h 30 à vendredi 6 h.

R-132 (A-20) | RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction ouest

Entre les boulevards Roland-Therrien et Taschereau

Fermeture de 2 voies sur 3, de jeudi 21 h à vendredi 5 h.

Fermeture par défaut : la sortie 82 (R-134 ouest, boulevard Taschereau, pont Jacques-Cartier). Détour : demi-tour à la sortie 79 (avenue Notre-Dame).

