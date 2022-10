L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec transmet au gouvernement ses demandes pour améliorer la santé buccodentaire de la population québécoise





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec profite de l'annonce du nouveau conseil des ministres pour transmettre ses propositions afin d'améliorer la santé buccodentaire de la population.

Tout en félicitant le nouveau cabinet ministériel du gouvernement Legault, le président de l'Ordre, Jean-François Lortie, H.D., B. Éd., assure le gouvernement de sa pleine collaboration pour la suite des travaux amorcés. En fait, lors de son premier mandat, le gouvernement Legault a permis des avancées majeures pour l'accessibilité aux soins buccodentaires en accordant notamment l'autonomie aux hygiénistes dentaires.

L'Ordre tient à présenter les propositions qui devraient être réalisées au cours du deuxième mandat du gouvernement de la CAQ pour atteindre les objectifs d'une meilleure santé buccodentaire de la population québécoise.

Ministre de la Santé

En partenariat avec le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, et ses collaborateurs, l'Ordre souhaite, dans un objectif d'un meilleur accès aux soins, que l'offre de services actuellement limitée soit bonifiée par la RAMQ afin d'y inclure des soins buccodentaires préventifs. On n'a qu'à penser à l'enseignement des mesures d'hygiène buccodentaire, aux applications topiques de fluor, au détartrage et au polissage des dents qui ne sont pas couverts par le programme universel de soins dentaires pour les enfants de moins de 10 ans.

« Actuellement, c'est près de 2 enfants sur 3 qui entrent en maternelle et qui ont déjà connu une expérience de carie dentaire. Il faut agir en amont de l'apparition de la maladie et accroître l'importance accordée à la prévention et à la promotion de saines habitudes de vie pour diminuer la facture en soins curatifs », souligne M. Lortie.

Ministre de l'Enseignement supérieur

À la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, madame Pascale Déry, l'Ordre propose d'accroître le nombre de places dans les programmes de Techniques d'hygiène dentaire et de pérenniser le programme de formation d'appoint pour les dentistes formés à l'étranger (AEC). Pour l'Ordre, il est primordial d'être en mesure de suivre la croissance des besoins en matière de soins préventifs et ainsi, favoriser une couverture régionale équitable. La pénurie de main-d'oeuvre en santé ne touche pas exclusivement les CISSS et les CIUSSS, le secteur privé en souffre également. Pour pouvoir procéder à un recrutement massif de personnel qualifié, il faut s'assurer qu'il y a suffisamment de candidats inscrits dans les Cégeps pour répondre à la demande de tous les employeurs.

Ministre déléguée de la Santé et aux Aînés

À la nouvelle ministre déléguée de la Santé et aux Aînés, madame Sonia Bélanger, l'Ordre suggère la création d'un programme de soins buccodentaires préventifs à domicile pour les aînés et les personnes vulnérables. À l'instar de ce qui se fait dans les CHSLD, il faut obligatoirement que les soins buccodentaires soient inclus dans le virage massif vers les soins à domicile prévus dans le Plan pour mettre en oeuvre les changements nécessaires en santé mis de l'avant par Québec le printemps dernier. Il s'agira là d'une façon d'accroître l'accessibilité aux soins pour cette population, particulièrement dans les régions éloignées généralement moins bien desservies par des cliniques privées.

Selon le président de l'Ordre, « il faut actualiser les programmes de santé publique et de soins en CHSLD pour reconnaître la pleine autonomie de l'hygiéniste dentaire et assurer également une présence suffisante d'hygiénistes dentaires dans tous les CHSLD du Québec et dans les futures maisons des aînés ».

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec compte maintenant près de 6?700 membres et assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

