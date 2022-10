La Ville annonce les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal 2022





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile les oeuvres finalistes du Grand Prix du livre de Montréal. Depuis 1965, le prix vise à promouvoir l'excellence en création littéraire et à souligner le dynamisme du milieu montréalais de l'édition. La remise aura lieu le 3 novembre, à quelques jours de l'ouverture du Salon du livre de Montréal.

Les cinq oeuvres finalistes sont:

Sept proses sur la poésie, de Daniel Canty, Estuaire, Essai

Entre essai et autobiographie, l'auteur rend hommage à la poésie, en abordant différentes oeuvres où chacune des voix participe à un ensemble polyphonique percutant.

The Good Arabs, d'Eli Tareq El Bechelany-Lynch, Metonymy Press, Poésie

Une lecture déstabilisante qui explore une multitude de thèmes : la famille réelle et choisie, l'exclusion, le politique, les questions de genre et de l'existence queer.

Mille secrets mille dangers, d'Alain Farah, Le Quartanier Éditeur, Roman

Portrait affectueux des quartiers Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce ainsi que de la communauté libano-syrienne, abordant la religion, le racisme et les conflits familiaux.

When We Lost Our Heads, de Heather O'Neill, HarperCollins Canada, Roman

Roman historique revisité campé dans le Golden Square Mile du 19e siècle, sur fond de féminisme et de refus des conventions, un univers réjouissant porté par des personnages queers/lesbiens.

Morel, de Maxime Raymond Bock, Le Cheval d'août éditeur, Roman

Fresque sociale, familiale et historique, roman de l'ordinaire, où l'auteur donne une voix aux sans voix et aux ouvriers qui ont construit Montréal.

« La Ville de Montréal est fière de promouvoir l'excellence en littérature en tournant les projecteurs sur des oeuvres d'ici qui abordent des thèmes riches et divers. La grande qualité des oeuvres du Grand Prix 2022 démontre l'intelligence créative, le talent d'ici et la richesse de notre culture littéraire », s'est réjouie la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal 2022 est composé de Marie-Célie Agnant, Arianne Des Rochers, Ayavi Lake, Émilie Monnet et Billy Robinson, sous la présidence de Carole David.

Une bourse de 15 000 $ sera offerte par la Ville de Montréal à l'oeuvre gagnante pour la facture exceptionnelle et l'apport original de sa publication. Les quatre autres finalistes remportent une bourse de 1 000 $. L'oeuvre gagnante sera annoncée au cours de la cérémonie de remise du prix, le 3 novembre prochain.

