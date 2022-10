Nominations au conseil des ministres - L'Ordre des pharmaciens souhaite poursuivre son excellente collaboration





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec salue la nomination de Christian Dubé au ministère de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés ainsi que Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et souligne par la même occasion sa volonté de poursuivre l'excellente collaboration avec les élus et leurs équipes sur les dossiers prioritaires.

« L'heure est à la proactivité. Le dévoilement du Plan santé au printemps dernier par le ministre Dubé illustre avec force la volonté du gouvernement d'utiliser pleinement l'expertise de chaque professionnel, dont les pharmaciens. Le travail de collaboration doit se poursuivre » - Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Trois dossiers prioritaires

Pour l'Ordre, trois dossiers apparaissent prioritaires en santé et plus particulièrement en pharmacie. Il s'agit d'abord de la pénurie de pharmaciens, pour laquelle des solutions devront être trouvées rapidement. Ensuite, l'informatisation du système de santé afin, notamment, de faciliter les communications interprofessionnelles. Finalement, une attention particulière devrait être portée à l'organisation des soins de façon générale.

Ces dossiers prioritaires sont abordés dans un nouvel article du président.

« Les défis dans notre réseau de la santé et en pharmacie ne manquent pas. Pour trouver et mettre en application des solutions structurantes, une collaboration entre les acteurs sera indispensable. Nous avons confiance dans la capacité de notre système de faire encore mieux. Nous avons déjà hâte de poursuivre notre travail avec le gouvernement et les acteurs du réseau! » - Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

