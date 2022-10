Nomination au conseil des ministres - La FCSSQ félicite le nouveau ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville





QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec félicite M. Bernard Drainville pour sa nomination à titre de ministre de l'Éducation. « L'expérience de parlementaire de M. Drainville démontre l'importance que le premier ministre accorde à l'éducation », a souligné la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Mme Dupré offre son entière collaboration à M. Drainville afin de pouvoir échanger rapidement sur les nombreux enjeux prioritaires en éducation, notamment la persévérance et la réussite scolaires, la pénurie de main-d'oeuvre et les défis liés aux infrastructures notamment en matière d'entretien des bâtiments et de développement du parc immobilier. La Fédération accueille aussi favorablement l'annonce, durant la campagne électorale, d'une réforme de la formation professionnelle pour une meilleure accessibilité et, à cet égard, sera heureuse de partager ses réflexions avec le nouveau ministre.

« Au cours des deux dernières années, la Fédération a su démontrer la pertinence du travail de partenariat avec le gouvernement. Aussi, c'est dans cet esprit de continuité qu'elle souhaite collaborer avec le nouveau ministre. Il ne fait aucun doute que l'expérience de M. Drainville est un atout pour collaborer avec le réseau à la recherche de solutions permettant de faire face aux défis du réseau public d'éducation. Notre objectif à toutes et tous est le même : faire réussir le plus grand nombre d'élèves en leur offrant des services de qualité, adaptés à leurs besoins, dans un environnement sain et sécuritaire, où qu'ils soient sur le territoire du Québec. C'est d'ailleurs en travaillant ensemble que nous allons y parvenir », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

www.fcssq.quebec

Twitter : @FCSSQc

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Communiqué envoyé le 20 octobre 2022 à 17:42 et diffusé par :