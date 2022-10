Conseil des ministres - L'ACRGTQ félicite le nouveau conseil des ministres et expose les grands enjeux de l'industrie





QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) félicite les membres du nouveau Conseil des ministres. L'ACRGTQ sera toujours disponible afin de collaborer dans les dossiers et enjeux importants qui interpelleront le secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

Contrer la pénurie de main-d'oeuvre

Le gouvernement devra intervenir pour freiner la pénurie de main-d'oeuvre dans l'industrie, il s'agit de la priorité et des actions en la matière sont essentielles à court terme. Plusieurs mesures ont été mises en place, mais la problématique demeure dans l'industrie.

Favoriser l'accès aux marchés publics

Le gouvernement devra stimuler l'accès aux marchés publics, car le nombre de soumissionnaires est en baisse. Il doit s'engager à mettre en place d'autres modes d'octroi de contrat permettant de stimuler l'innovation et la prise en compte de l'environnement. Dans ce contexte, comme il l'a fait en 2022 pour les contrats issus du provincial, il doit aussi établir un cadre législatif sur les paiements rapides pour le domaine municipal.

Recyclage des résidus de CRD

Les partis doivent aussi s'engager et supporter les entrepreneurs dans leurs efforts visant à mieux gérer les résidus des CRD (Construction, rénovation et démolition). Le gouvernement fraichement élu doit contribuer à mettre en place les principes d'une économie circulaire visant à optimiser une saine gestion des matières résiduelles et ultimement protéger l'environnement.

Réduire le déficit d'entretien des infrastructures

Tel qu'indiqué dans le Plan québécois des infrastructures, le déficit d'entretien des infrastructures publiques est estimé à quelque 30 milliards de dollars, le réseau routier occupe une part importante avec plus de 19 milliards. Il est d'une importance capitale d'assurer l'entretien des ouvrages actuels par les budgets dédiés sur plusieurs années. À cet effet, l'ACRGTQ rappelle 3 enjeux essentiels :

1. maintenir et augmenter les investissements annuels dans les infrastructures publiques

2. avoir des investissements stables et prévisibles.

3. le lancement des appels d'offres tôt au printemps

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

