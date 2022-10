Nomination du nouveau ministre de l'Éducation - La FPSS-CSQ salue le nouveau ministre de l'Éducation et rappelle ses préoccupations





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), salue la nomination de Bernard Drainville à titre de ministre de l'Éducation du Québec.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, rappelle que « le personnel de soutien scolaire est un incontournable et qu'il faudrait même davantage y faire appel pour répondre aux besoins des élèves, que ce soit en appui aux personnels enseignant, professionnel, de direction, aux parents, aux élèves et aux organismes scolaires, le personnel de soutien scolaire est essentiel à l'école québécoise. »

Il y a plusieurs chantiers qu'il faut développer pour répondre aux besoins des élèves. Le « leader » syndical reconnait que « nous avons toujours été des acteurs de changements en proposant des solutions aux problèmes que nous vivons, nous souhaitons continuer de collaborer pour faire avancer l'éducation au Québec ».

Nous allons bientôt déposer nos demandes syndicales pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel de soutien scolaire « il faut que les gens aient envie de travailler au sein de nos écoles et de nos centres ainsi M. Drainville aura les coudées franches pour le faire. Nous espérons des gestes concrets et immédiats de sa part » ajoute M. Pronovost.

M. Pronovost conclut « Notre réseau public d'éducation ne serait pas ce qu'il est sans ces travailleuses et travailleurs qui interviennent, jour après jour, à tous les paliers de notre système scolaire. Malheureusement, encore aujourd'hui, les 81 classes d'emplois représentés par la fédération sont trop peu connues et reconnues. Nous souhaitons que le nouveau ministre de l'Éducation sache reconnaitre la contribution du personnel de soutien scolaire ».

