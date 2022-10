Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce au nom du ministre Mendicino concernant les armes à feu





MONTREAL, le 20 oct. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, au nom de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce sur la lutte contre la violence des armes à feu dans nos communités.

Il sera accompagné par Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances, et Emmanuel Dubourg, député de Bourassa.

Après l'annonce, le ministre Lametti, la secrétaire parlementaire Bendayan, et le député Dubourg répondront aux questions des médias.

Date

Vendredi 21 octobre 2022

Heure

8 h 30 (HAE)

Lieu

Un itinéraire pour tous (Directions for all)

12315 boulevard Rolland

Montréal-Nord (Québec)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

