La Chambre salue le nouveau Conseil des ministres du Québec





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la formation du nouveau Conseil des ministres par le premier ministre du Québec, François Legault.

« Je tiens à féliciter l'ensemble des ministres nommés aujourd'hui pour former notre gouvernement. Nous partageons les priorités énoncées par le premier ministre : l'inflation, la pénurie de main-d'oeuvre, la santé et la transition écologique. Sur ce dernier enjeu, le milieu des affaires est tout à fait disposé à épauler les travaux du nouveau comité sur l'économie et la transition écologique, présidé par le premier ministre lui-même », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La communauté d'affaires de la métropole accueille favorablement la reconduction de ministres économiques expérimentés, alors que des nuages économiques pointent à l'horizon. Le ministre Pierre Fitzgibbon, le ministre Eric Girard et la ministre Sonia LeBel ont eu l'occasion de démontrer au cours des quatre dernières années une très grande maîtrise des finances du Québec », a poursuivi Michel Leblanc.

« Nous prenons bonne note de la nomination de Pierre Fitzgibbon en tant que ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Monsieur Fitzgibbon a été à l'écoute des enjeux de la région métropolitaine au cours des quatre dernières années. Nous tenons aussi à remercier Chantal Rouleau pour tout le travail accompli, notamment le développement du projet initial du REM. Nous nous attendons à ce que le REM de l'Est aille de l'avant au cours du prochain mandat », a indiqué Michel Leblanc.

« Nous saluons la venue au Conseil des ministres de nouveaux élus, dont Christine Fréchette à l'Immigration, à la Francisation et à l'Intégration. Nous allons travailler avec Jean-François Roberge, nommé à la tête du ministère de la Langue française, dans le contexte de mise en oeuvre de la loi 96, dossier d'importance pour nos entreprises », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous soulignons également la nomination au ministère de l'Emploi de Kateri Champagne Jourdain, qui aura des actions importantes à poser dans le dossier de la pénurie de main-d'oeuvre. Nous soulignons aussi l'arrivée de France-Élaine Duranceau à la tête du ministère de l'Habitation. C'est un enjeu crucial pour la métropole et ses résidents », a expliqué Michel Leblanc.

« Je tiens à réitérer l'engagement de la Chambre et de la communauté d'affaires à travailler avec tous les ministres, au bénéfice de la prospérité du Québec et de sa métropole », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

