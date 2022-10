NOUVEAU CONSEIL DES MINISTRES: les manufacturiers ont des attentes élevées





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Alors qu'avait lieu aujourd'hui la formation du Conseil des ministres, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à féliciter les ministres pour leurs nouvelles responsabilités. L'Association offre d'ailleurs son entière collaboration au gouvernement du Québec afin de s'assurer de bien soutenir le secteur manufacturier et l'économie québécoise à l'aube d'un ralentissement et d'une possible récession économique. Les attentes sont d'ailleurs élevées envers ces ministres alors que le secteur manufacturier est confronté à des défis importants.

« Pour réaliser sa vision économique et passer à travers un ralentissement économique, le gouvernement de François Legault doit placer au coeur de ses priorités le secteur manufacturier, puisqu'il est le pilier de l'économie québécoise et du développement économique régional. Nous aurons besoin d'un appui fort notamment de la part des ministres Pierre Fitzgibbon, Eric Girard, Christine Fréchette et Kateri Champagne Jourdan pour permettre aux entreprises manufacturières d'augmenter leurs capacités manufacturières et de générer davantage de richesse », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Des défis à relever pour le secteur manufacturier : un appui fort est nécessaire

Main-d'oeuvre

Avec 32 000 postes vacants, la pénurie de main-d'oeuvre freine directement la capacité de production et l'élan du secteur manufacturier. Afin d'accroître le bassin de travailleurs, MEQ propose d'actionner différents leviers pour atténuer les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre : immigration, formation, automatisation, etc.

Mme Kateri Champagne Jourdan, au ministère de l'Emploi, aura ainsi un rôle clé à jouer pour atténuer les impacts de ce manque de travailleurs. De plus, MEQ souligne positivement l'arrivée au Conseil des ministres de Mme Christine Fréchette à titre de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, elle qui connait bien la réalité manufacturière.

Économie, innovation, énergie, exportations et développement durable

MEQ compte également poursuivre sa collaboration avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, qui cumulera également des fonctions en lien avec l'Énergie. Le virage entrepris par Investissement Québec dans les dernières années est vu d'un bon oeil de la part des manufacturiers et il faudra poursuivre dans cette voie. Il sera bien appuyé par M. Christopher Skeete comme ministre délégué à l'Économie.

Mme Martine Biron, à la tête du ministère des Relations internationales, jouera également un rôle important dans les dossiers liés au commerce international et aux exportations.

Par ailleurs, MEQ continuera de travailler avec M. Benoit Charette comme ministre responsable de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.

Finances et Conseil du trésor

Sur le plan des finances publiques, la stabilité est assurée avec M. Eric Girard, à la tête du ministre des Finances, et Mme Sonia LeBel à titre de présidente du Conseil du trésor.

« On appelle les ministres de ce nouveau gouvernement à avoir une vision 360 du secteur manufacturier et à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer sa compétitivité, alors qu'il y a beaucoup d'incertitude sur le plan économique et que la compétition internationale est féroce. Nous comptons travailler avec les différents ministres afin de discuter des enjeux clés du secteur manufacturier, soit la main-d'oeuvre, l'innovation, le développement durable et le commerce international », conclut Mme Proulx.

Rappelons que MEQ a présenté récemment 12 propositions concrètes visant à assurer la compétitivité et la croissance du secteur manufacturier. Elle fait écho aux préoccupations des manufacturiers qui sont confrontés actuellement à trois principaux défis : la pénurie de main-d'oeuvre, l'innovation ainsi que les chaînes d'approvisionnement et l'inflation.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

